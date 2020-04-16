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لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
القفازات الطبية - صورة أرشيفية
القفازات الطبية - صورة أرشيفية
أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
وسط جائحة الفيروس التاجي، أصبحت القفازات شيئا أساسيا في حياتنا اليومية، حيث نعتقد أنها تحمي من الكورونا، لكن فيما يلي بعض من الحقائق، التي ستجعلك تغير رأيك: القفازات تعطي إحساسا زائفا بالأمان ارتداء القفازات قد يقلل من أهمية غسل اليدين بين الأشخاص، كما أن ارتدائها  من مكان إلى آخر ينشر الجراثيم
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لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
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دقته تقترب من 100%.. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
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دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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فيروس كورونا

لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
كورونا

دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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احذر.. أماكن خفية في المنزل يختبئ بها «كورونا»

يبذل العالم قصارى جهده الآن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتحاول الشعوب الالتزام بما أقرته البلاد، من إجراءات احترازية هامة، تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، والاهتمام بغسل اليدين، وعدم الخروج من البيت غير للضرورة القصوى، كما يجب الاهتمام بنظافة البيت جيدا، وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل، لكن هل تعلم أن هناك أماكن خفية بمنزلك، يمكن أن يختبئ بها الفيروس؟ فعليك أن تعي جيدا لخطورته، للحفاظ على أسرتك وأصدقائك، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Star".
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الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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