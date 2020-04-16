لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

القفازات الطبية - صورة أرشيفية

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".

وسط جائحة الفيروس التاجي، أصبحت القفازات شيئا أساسيا في حياتنا اليومية، حيث نعتقد أنها تحمي من الكورونا، لكن فيما يلي بعض من الحقائق، التي ستجعلك تغير رأيك: القفازات تعطي إحساسا زائفا بالأمان ارتداء القفازات قد يقلل من أهمية غسل اليدين بين الأشخاص، كما أن ارتدائها من مكان إلى آخر ينشر الجراثيم