إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٧ م

التوتر والقلق - صورة تعبيرية

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".

توجد العديد من المشاعر التي تتسلل إلينا هذه الفترة، كما أن أطباء النفس، وضحوا أن الأمر جديد عليهم أيضا، ولكن أنت لست وحدك، فالجميع يتشاركون في أحاسيس واحدة في هذه الفترة، وفيما يلي بعض منها: - صعوبة العمل من المنزل بالرغم من أن العمل يعتبر صفقة رائعة في هذه الفترة، إلا أن عدم توافر ببئة مناسبة بالبيت،