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محافظ الإسماعيلية يعلن انتهاء مدة العزل لقرية أبو ربيع

تحرير:محمد مصباح ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م
عزل عمارة بالإسماعيلية
عزل عمارة بالإسماعيلية
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، قرارًا بإنهاء إجراءات العزل عن مطعم شهير للمشويات بمنطقة المحطة الجديدة اعتبارًا من اليوم الخميس وإنهاء إجراءات العزل عن محلات دجاج وسوبر ماركت بالمرحلة الخامسة اعتبارًا من أمس الأربعاء، وذلك بعد إغلاقهم لتنفيذ القرارات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
كما أصدر المحافظ قرارًا بإنهاء إجراءات العزل بشأن عزبة أبوربيع بمركز أبو صوير اعتبارًا من الغد الجمعة وذلك بعد عزلها 14 يومًا، بعد اكتشاف حالتين لزوجين، وتم تحويلهما إلى مستشفى العزل الصحي بمنطقة أبوخليفة على طريق الإسماعيلية - بورسعيد. يذكر أن محافظ الإسماعيلية قد أصدر عدة قرارات خاصة بعزل كل من قرى
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في المنطقة الشمالية.. رئيس الأركان يشهد «طارق 40»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذومستويين (طارق 40) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية واستمر لعدة أيام والذى يأتي فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكزالقيادة والسيطرة للفرقة.
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صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ48 ألف مستحق في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن عملية صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة تسير وفقا للخطة الشاملة للمحافظة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم صرف المنحة لعدد 48 ألف و92 مستحق من العمالة الغير منتظمة خلال الفترة من 13/4/2020 وحتى 15/4/2020، وتختتم اليوم الخميس أعمال الصرف بفروع البريد والبنك الزراعي. أكد المحافظ، أنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لأليات تنفيذ عملية الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، حيث تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لتسهيل عملية الصرف للمستفيدين على مستوى مراكز المحافظة.
الحجر- الصحي (1)

بسبب كورونا.. رش وتطهير الشوارع والميادين في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، رش وتطهير الشوارع والميادين ورفع المخلفات الصلبة منها، وذلك خلال ساعات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
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اسامة-هيكل-1

أسامة هيكل: «عزل المناطق» آخر سيناريو لمواجهة كورونا

كشف وزير الإعلام أسامة هيكل، عن تحديد الحكومة 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وأصاب عشرات المصريين، قائلا: "حددنا في وقت سابق 3 سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار إغلاق المدارس والمنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ونشرتها اليوم الأربعاء.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).
صندوق-النقد-الدولي

«النقد الدولي» يرفض إقراض فنزويلا لمكافحة كورونا

رفض صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة الفنزويلية بمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، دوليا. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم: "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب حيث أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي".
فيروس-كورونا (2)

سيدة إيرانية عمرها 103 أعوام تتعافى من «كورونا»

تعافت سيدة إيرانية عجوز عمرها 103 أعوام من شمال شرق إيران من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان الإيرانية نويد دانائي، في تصريحات لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن هذه السيدة البالغة من العمر 103 أعوام خرجت من المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من الاصابة بهذا الفيروس. يذكر أن أحدث إحصائية حول الفيروس في إيران حتى ظهر أمس الثلاثاء، تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 شخصا وتعافي 5 آلاف و389 آخرين، ووفاة 988 شخصا.
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