محافظ الإسماعيلية يعلن انتهاء مدة العزل لقرية أبو ربيع

تحرير:محمد مصباح ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م

عزل عمارة بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، قرارًا بإنهاء إجراءات العزل عن مطعم شهير للمشويات بمنطقة المحطة الجديدة اعتبارًا من اليوم الخميس وإنهاء إجراءات العزل عن محلات دجاج وسوبر ماركت بالمرحلة الخامسة اعتبارًا من أمس الأربعاء، وذلك بعد إغلاقهم لتنفيذ القرارات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

كما أصدر المحافظ قرارًا بإنهاء إجراءات العزل بشأن عزبة أبوربيع بمركز أبو صوير اعتبارًا من الغد الجمعة وذلك بعد عزلها 14 يومًا، بعد اكتشاف حالتين لزوجين، وتم تحويلهما إلى مستشفى العزل الصحي بمنطقة أبوخليفة على طريق الإسماعيلية - بورسعيد. يذكر أن محافظ الإسماعيلية قد أصدر عدة قرارات خاصة بعزل كل من قرى

كما أصدر المحافظ قرارًا بإنهاء إجراءات العزل بشأن عزبة أبوربيع بمركز أبو صوير اعتبارًا من الغد الجمعة وذلك بعد عزلها 14 يومًا، بعد اكتشاف حالتين لزوجين، وتم تحويلهما إلى مستشفى العزل الصحي بمنطقة أبوخليفة على طريق الإسماعيلية - بورسعيد.



يذكر أن محافظ الإسماعيلية قد أصدر عدة قرارات خاصة بعزل كل من قرى أبو ربيع بمنطقة المنايف وقرية أبو لبن التابعة لمركز ومدينة التل الكبير وعدد من العمارات السكنية بمنطقة أرض الجمعيات وعدد من الصيدليات والعيادات ومراكز التحاليل والمحلات، في إطار الاحتياطات التي تتخذها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا وبعد اكتشاف حالات إيجابية بتلك القرى.





