سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تحرير:أمينة محمود ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م
طارق شوقي
طارق شوقي
وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
وأعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي اختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم، مشيرًا إلى
اقرأ المزيد
000001

في المنطقة الشمالية.. رئيس الأركان يشهد «طارق 40»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذومستويين (طارق 40) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية واستمر لعدة أيام والذى يأتي فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكزالقيادة والسيطرة للفرقة.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (16)

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ48 ألف مستحق في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن عملية صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة تسير وفقا للخطة الشاملة للمحافظة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم صرف المنحة لعدد 48 ألف و92 مستحق من العمالة الغير منتظمة خلال الفترة من 13/4/2020 وحتى 15/4/2020، وتختتم اليوم الخميس أعمال الصرف بفروع البريد والبنك الزراعي. أكد المحافظ، أنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لأليات تنفيذ عملية الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، حيث تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لتسهيل عملية الصرف للمستفيدين على مستوى مراكز المحافظة.
الحجر- الصحي (1)

بسبب كورونا.. رش وتطهير الشوارع والميادين في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، رش وتطهير الشوارع والميادين ورفع المخلفات الصلبة منها، وذلك خلال ساعات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.
عزل عمارة سكنية في الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعلن انتهاء مدة العزل لقرية أبو ربيع

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، قرارًا بإنهاء إجراءات العزل عن مطعم شهير للمشويات بمنطقة المحطة الجديدة اعتبارًا من اليوم الخميس وإنهاء إجراءات العزل عن محلات دجاج وسوبر ماركت بالمرحلة الخامسة اعتبارًا من أمس الأربعاء، وذلك بعد إغلاقهم لتنفيذ القرارات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
إيطالية

إيطالية تودع مستشفى بالإسماعيلية بعد شفائها من «كورونا»

ودعت الإيطالية "موليزيا" مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتقاطها صورا تذكارية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. والتقطت السيدة الإيطالية صورا تذكارية مع بعض النزلاء وطاقم التمريض والاطباء معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع القائمين علي المستشفي مودعة إياهم بـ"وردة حمراء".
هالة-زايد

بطائرتي مساعدات.. وزيرة الصحة تصل إلى إيطاليا

وصلت طائرتي مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم السبت، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)ـ كان على رأس الوفد المرافق للمساعدات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى جانب عدد من ممثلي البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا. وأكد دي مايو ترحيبه بتلك المساعدات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها مصر إلى جانب إيطاليا.
الرئيس-السيسى

السيسي يوجه بتجهيز طائرتين عسكريتين لنقل مستلزمات طبية لإيطاليا

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]