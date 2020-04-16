بسبب كورونا.. رش وتطهير الشوارع والميادين في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

الحجر الصحي

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، رش وتطهير الشوارع والميادين ورفع المخلفات الصلبة منها، وذلك خلال ساعات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وقال المحافظ، إن الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية من ضمن الخطة الشاملة للمحافظة وأسفرت الحملات عن إجراء عملية التعقيم والتطهير ببنك الإسكندرية ومكاتب البريد ومحطة السكة الحديد بمدينة مغاغة، وفي مركز سمالوط جرى رش وتطهير بنك الائتمان الزراعي، والشوارع الرئيسية والأماكن العامة والميادين كما نظمت