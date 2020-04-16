«المسلسلات حرام».. طعيمة والعدل يهاجمان عبد الفضيل

تحرير:محمد جمال ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

شريف عبد الفضيل - صورة أرشيفية

نشبت أزمة بين السيناريست المصري مدحت العدل والشاعر أمير طعيمة مع شريف عبدالفضيل لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا، ردا على تغريدة للأخير أثارت الجدل بعدما أكد أن عددا من نجوم الفن يتقاضون الملايين لإفساد الصيام في رمضان. ونشر نجم المنتخب المصري تغريدة على حسابه عبر "تويتر" من كواليس مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان والتي شهدت تكدسا كبيرا، حيث قال: "ملايين المصريين في الحظر في منازلهم بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك أبطالا في مدينة الإنتاج الإعلامي يضحون بحياتهم ويتقاضون ملايين الجنيهات من أجل إفساد صيامك".

تغريدة عبد الفضيل استفزت السيناريست مدحت العدل الذي كتب في حسابه الشخصي عبر "تويتر"، قائلا: "ومين قاله أصلا يتفرج على مسلسلات، والملايين اللي تقاضاها من لعب كرة القدم كيف أفاد بها الناس، الفن المصري طول عمرنا نفخر به بقى بيودي الناس النار، التخلف بقي أُسلوب تفكير، حتى أنت يا كابتن شريف، عيب". فيما سخر