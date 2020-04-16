رياضة

«المسلسلات حرام».. طعيمة والعدل يهاجمان عبد الفضيل

تحرير:محمد جمال ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
شريف عبد الفضيل - صورة أرشيفية
شريف عبد الفضيل - صورة أرشيفية
نشبت أزمة بين السيناريست المصري مدحت العدل والشاعر أمير طعيمة مع شريف عبدالفضيل لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا، ردا على تغريدة للأخير أثارت الجدل بعدما أكد أن عددا من نجوم الفن يتقاضون الملايين لإفساد الصيام في رمضان. ونشر نجم المنتخب المصري تغريدة على حسابه عبر "تويتر" من كواليس مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان والتي شهدت تكدسا كبيرا، حيث قال: "ملايين المصريين في الحظر في منازلهم بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك أبطالا في مدينة الإنتاج الإعلامي يضحون بحياتهم ويتقاضون ملايين الجنيهات من أجل إفساد صيامك".
تغريدة عبد الفضيل استفزت السيناريست مدحت العدل الذي كتب في حسابه الشخصي عبر "تويتر"، قائلا: "ومين قاله أصلا يتفرج على مسلسلات، والملايين اللي تقاضاها من لعب كرة القدم كيف أفاد بها الناس، الفن المصري طول عمرنا نفخر به بقى بيودي الناس النار، التخلف بقي أُسلوب تفكير، حتى أنت يا كابتن شريف، عيب". فيما سخر
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الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".
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ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
لاتسيو

لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
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عمرو جمال‎ (2)

عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".
محمود الخطيب (2)

الشاطر: الأهلي لم يقصر مع مؤمن.. والخطيب وعد عاشور

أعرب إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من هجوم بعض اللاعبين القدامى بالقلعة الحمراء على مجلس إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، كاشفا عن وعد شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتولي مسؤولية تنظيم مباراة اعتزال لقائد الأهلي حسام عاشور، حال قرر إنهاء مسيرته هذا الموسم، كما سيعمل عاشور حال اعتزاله في قناة الأهلي لحين تأهيله فنيا أو إداريا بفترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، على نفقة القلعة الحمراء.
عصام-الحضرى (1)

الحضري: أنا أهلاوي.. ونادم على انضمامي للزمالك

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء. وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة 4 أشهر لكني لم أُوفق في هذه الفترة"، مضيفا: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري المصري".
أحمد-الشيخ

الشيخ يكشف أسباب عدم تألقه مع الأهلي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
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