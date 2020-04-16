غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

غادة عبد الرازق - صورة أرشيفية

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".

ويشارك في بطولة المسلسل: حسن حسني، محمد لطفي، محمود عبد المغني، دينا، محمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. وتدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تدير سيدة محلات كبدة ورثتها عن والدها، لكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. View this post on Instagram سلطانة المعز ان شاء