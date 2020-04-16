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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م
غادة عبد الرازق - صورة أرشيفية
غادة عبد الرازق - صورة أرشيفية
روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
ويشارك في بطولة المسلسل: حسن حسني، محمد لطفي، محمود عبد المغني، دينا، محمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. وتدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تدير سيدة محلات كبدة ورثتها عن والدها، لكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. View this post on Instagram سلطانة المعز ان شاء
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مي عز الدين تغيب عن رمضان لأول مرة منذ 5 سنوات

أثر فيروس كورونا على جميع الجوانب الحياتية، على سبيل المثال الاقتصاد والسياسة، وحتى السينما والدراما المصرية كان لها نصيب كبير، فتوجد العديد من المسلسلات، التي ستخرج من الموسم الرمضاني 2020، نظرا لوقف التصوير، للالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزارء، ومن بين النجوم الذين لم يحالفهم الحظ: أحمد عز وطارق لطفي، كما لحقت بهم النجمة الشابة مي عز الدين، فكان من المفترض أن تقدم مي مسلسل درامي، بعنوان "خيط حرير"، ولكن لم يتمكن طاقم العمل من استكمال تصوير المشاهد.
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يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
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بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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