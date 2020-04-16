ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

تزوير عملات - صورة أرشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.

تم ضبط المتهم بناء على معلومات، أكدت ارتكابه جرائم تزييف العملات النقدية بمسكنه وترويجها على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على 240 ورقة مطبوع على أحد جانبيها 200 جنيه "مقلدة"، 663 ورقة مطبوع على أحد جانبيها 100 جنيه "مقلدة"، 5 آلاف و500 جنيه فئة 100 جنيه عملات ورقية