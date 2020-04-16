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السعيد: تحديث البعد الاقتصادى برؤية مصر 2030 بسبب كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، فهي قضية توليها الدولة اهتماما كبيرا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم.
وأوضحت السعيد، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع جميع الوزارات، وتنظيم 60 ورشة عمل للتدريب على أهداف التنمية المستدامة، وتم الاتفاق على ورقة عمل مجمعة بمشاركة 44 جهة تخدم جميع القطاعات، وذلك في إطار تكامل جهود مختلف القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة،
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بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع.. وعيار 21 يسجل 746 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1721 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
البنك-المركزى-المصرى

1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين في الخارج خلال شهرين

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6%، لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق)، بحسب البنك المركزي المصري.
سلع-استهلاكية

أهلا رمضان: السلع الغذائية متوفرة ولم تتأثر بكورونا

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان الأسعار مستقرة فى الأسواق، ولم يتم رصد أى زيادات بها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكالبًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على المعروض فى السوق. ويشير يحيى إلى أن الشعبة تقوم بعدة مبادرات كل عام مع قدوم شهر رمضان الكريم بالتعاون مع وزارة التموين، من أجل توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على شراء بعض السلع، ومنها الأرز والمكرونة والألبان وغيرها.
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وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

تفاصيل حملة «بلدك في ضهرك» للتوعية بإجراءات الدولة ضد كورونا

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة إلكترونية تحت شعار "بلدك في ضهرك"؛ والتى تستهدف توعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة والحماية من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن اختيار اسم الحملة "بلدك في ضهرك" جاء ليعكس شعور المواطن تجاه الدولة التي جاءت إجراءاتها وإدارتها للأزمة بهدف رئيس وهو المواطن المصري، الذي تأتي حمايته أولا وقبل النظر لأية خسائر مادية مع تكثيف كل مجهودات الدولة لتلافي الخسائر والتبعات الاقتصادية.

وزيرة التخطيط: السياحة أكثر القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور السيد محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة السيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وقالت السعيد، إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية، موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع.
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السعيد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0%، موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوي العالم. وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.
وزيرة-التخطيط-هالة-السعيد

وزيرة التخطيط: الاقتصاد سيشهد فترة من الركود بسبب كورونا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد19" علي الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشارك بالمؤتمر عددًا من الصحفيين والإعلاميين حيث نظمت الوزارة المؤتمر بمراعاة الأبعاد اللازمة بين الحضور وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في حال المؤتمرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات.
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