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صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ48 ألف مستحق في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن عملية صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة تسير وفقا للخطة الشاملة للمحافظة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم صرف المنحة لعدد 48 ألف و92 مستحق من العمالة الغير منتظمة خلال الفترة من 13/4/2020 وحتى 15/4/2020، وتختتم اليوم الخميس أعمال الصرف بفروع البريد والبنك الزراعي. أكد المحافظ، أنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لأليات تنفيذ عملية الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، حيث تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لتسهيل عملية الصرف للمستفيدين على مستوى مراكز المحافظة.
وقال المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة لصرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب
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في المنطقة الشمالية.. رئيس الأركان يشهد «طارق 40»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذومستويين (طارق 40) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية واستمر لعدة أيام والذى يأتي فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكزالقيادة والسيطرة للفرقة.
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بسبب كورونا.. رش وتطهير الشوارع والميادين في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، رش وتطهير الشوارع والميادين ورفع المخلفات الصلبة منها، وذلك خلال ساعات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.
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بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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محافظ الإسماعيلية يعلن انتهاء مدة العزل لقرية أبو ربيع

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، قرارًا بإنهاء إجراءات العزل عن مطعم شهير للمشويات بمنطقة المحطة الجديدة اعتبارًا من اليوم الخميس وإنهاء إجراءات العزل عن محلات دجاج وسوبر ماركت بالمرحلة الخامسة اعتبارًا من أمس الأربعاء، وذلك بعد إغلاقهم لتنفيذ القرارات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
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معاشات (3)

المنيا تستعد لصرف منحة الرئيس السيسي بـ114 فرعًا

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ماجدة محمد إلهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، اليوم الأحد، إجراءات البدء في صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020، بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري. وقال المحافظ، إنه تم وضع خطة للبدء في صرف تلك المنحة؛ لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.
مصطفى-مدبولي

رسالة تأكيد بالميعاد.. إعلان إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الخمس، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلو الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، في هذه الظروف الدقيقة التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

الأحد.. صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو 1.5 مليون عامل غير منتظم، اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظا على سلامتهم وكرامتهم.
محمد-سعفان

سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات، مؤكدا أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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