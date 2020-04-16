صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ48 ألف مستحق في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م

البريد

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن عملية صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة تسير وفقا للخطة الشاملة للمحافظة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم صرف المنحة لعدد 48 ألف و92 مستحق من العمالة الغير منتظمة خلال الفترة من 13/4/2020 وحتى 15/4/2020، وتختتم اليوم الخميس أعمال الصرف بفروع البريد والبنك الزراعي. أكد المحافظ، أنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لأليات تنفيذ عملية الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، حيث تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لتسهيل عملية الصرف للمستفيدين على مستوى مراكز المحافظة.

وقال المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة لصرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب

وقال المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة لصرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف.



