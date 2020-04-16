الإمارات تجلي رعايا 7 دول عالقين بجزيرة سقطري

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

طيران الإمارات - صورة أرشيفية

أجلت الإمارات 11 مواطنا من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة ونقلتهم إلى الإمارات، وقال خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إن الرعايا كانوا في رحلة سياحية، منذ شهر مارس الماضي، إلى جزيرة سقطرى وتم إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب وباء كورونا، متابعا: "تم اجلاء الرعايا تماشيا مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من كورونا وتسهيل عمليات إعادتهم لبلادهم".

وأشار بالهول إلى أن الرعايا وصلوا إلى الإمارات، ويحظون برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، مضيفا: "تأتي هذه المبادرة بناء على طلب من دول عدة، وانطلاقا من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها". وكانت وزارة الصحة بالإمارات أعلنت، أمس