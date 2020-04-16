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الإمارات تجلي رعايا 7 دول عالقين بجزيرة سقطري

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
طيران الإمارات - صورة أرشيفية
طيران الإمارات - صورة أرشيفية
أجلت الإمارات 11 مواطنا من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة ونقلتهم إلى الإمارات، وقال خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إن الرعايا كانوا في رحلة سياحية، منذ شهر مارس الماضي، إلى جزيرة سقطرى وتم إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب وباء كورونا، متابعا: "تم اجلاء الرعايا تماشيا مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من كورونا وتسهيل عمليات إعادتهم لبلادهم".
وأشار بالهول إلى أن الرعايا وصلوا إلى الإمارات، ويحظون برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، مضيفا: "تأتي هذه المبادرة بناء على طلب من دول عدة، وانطلاقا من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها". وكانت وزارة الصحة بالإمارات أعلنت، أمس
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فيروس- كورونا (3)

الكويت: لا غُسل للمتوفيين بفيروس «كورونا»

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية الكويتية الدكتور فيصل الكندري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه لا تغسيل للمتوفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نتعامل مع جثمان المتوفي بوباء كورونا على خطين، الأول الخط الشرعي، والثاني الصحي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، يتم استقبال الجثث المصابة بالفيروس، محفوظة في أكياس خاصة لا تفتح احترازيا، حفاظا على سلامة المغسلين، وتكون الأكياس محكمة الإغلاق، ويتم تيميمة (التيمم) الجثمان، دون غُسل بناء على توصيات وزارة الصحة الكويتية، ثم الصلاة عليه".
رياض منصور

فلسطين: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لترسيخ احتلالها

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، أن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها وباء "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين من غارات واعتقالات وهدم، جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "جمهورية الدومينيكان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل تفشي كورونا.
كورونا - إسرائيل

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».
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33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 33 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل عينات من مسحات أخذت من 722 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 780 حالة مؤكدة، من أصل 13137 تحليلا، إذ قالت الوزارة إنها سجلت وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 35 حالة، مضيفه أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة، موضحة أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.
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كورونا والحجر الصحي (8)

387 وحالتا وفاة.. ضحايا كورونا بالإمارات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين، مضيفة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.
الامارات

الإمارات: قيود على الدول التى ترفض استقبال رعاياها

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، فرض قيود على الدول التي ترفض استقبال رعاياها. وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية "إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة والذين يرغبون بالعودة الى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة. وأوضح أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

الإمارات تطلق برنامجا للفحص المنزلي لأصحاب الهمم

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، ضمن جهودها الرامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن إطلاق "البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم"، وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقنا اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مضيفا: "أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه".
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نائب اليمن: نلتزم بوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد. وأضاف صالح في تصريحات حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس أنه تم عقد اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود وقف إطلاق النار ،بناءا علي توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .
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