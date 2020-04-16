الإمارات تجلي رعايا 7 دول عالقين بجزيرة سقطري
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
طيران الإمارات - صورة أرشيفية
أجلت الإمارات 11 مواطنا من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة ونقلتهم إلى الإمارات، وقال خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إن الرعايا كانوا في رحلة سياحية، منذ شهر مارس الماضي، إلى جزيرة سقطرى وتم إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب وباء كورونا، متابعا: "تم اجلاء الرعايا تماشيا مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من كورونا وتسهيل عمليات إعادتهم لبلادهم".
وأشار بالهول إلى أن الرعايا وصلوا إلى الإمارات، ويحظون برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، مضيفا: "تأتي هذه المبادرة بناء على طلب من دول عدة، وانطلاقا من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها".
وكانت
وزارة الصحة بالإمارات أعلنت، أمس
وأشار بالهول إلى أن الرعايا وصلوا إلى الإمارات، ويحظون برعاية صحية شاملة على أرض دولة الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، مضيفا: "تأتي هذه المبادرة بناء على طلب من دول عدة، وانطلاقا من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها".
وكانت
وزارة الصحة بالإمارات أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ
مجموع الحالات المسجلة في الدولة 5 آلاف و365 حالة.
وأعلنت الوزارة، وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة
شملت 3 آسيويين وعربي وخليجي، نتيجة لتداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك
يبلغ عدد الوفيات 33 حالة، فيما بلغت
حالات الشفاء المسجلة أكثر من 1034 حالة، بعد تسجيل تعافي 101 حالة
جديدة.