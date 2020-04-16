شواطئ وحدائق وفنادق.. حظر كامل في شم النسيم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

شم النسيم بالإسكندرية - أرشيفية

رفعت محافظة الإسكندرية شعار "الحظر الكامل فى عيد شم النسيم" وذلك على جميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات والقرى السياحية والفنادق وغيرها من الأماكن التى يقصدها المواطنين خلال فترة الإجازة المقبلة واحتفالات عيد القيامة المجيد واحتفالات أعياد شم النسيم. وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فى المحافظة، أنه لن يسمح بأي تجمعات أو مظاهر للاحتفال بشم النسيم وذلك تماشياً مع اجراءات الدولة الاحترازية والاجراءات الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد رشاد، على إغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة والبالغ عددها 61 شاطئاً، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس ادارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها مع التاكيد على اغلاق الشاطئ وكذا التنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات قصر المنتزه والزام كافة فنادق المحافظة سواء التابعة لوزارة السياحة

وأكد رشاد، على إغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة والبالغ عددها 61 شاطئاً، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس ادارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها مع التاكيد على اغلاق الشاطئ وكذا التنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات قصر المنتزه والزام كافة فنادق المحافظة سواء التابعة لوزارة السياحة أو التابعة للمحافظة بعدم استقبال رواد خلال تلك الفترة.



وأكد أيضًا على إلزام كافة القرى السياحية الواقعة على الساحل الشمالى وبنطاق محافظة الإسكندرية بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع اقامة اية حفلات أو مهرجانات أو تجمعات أو تسيير لأية رحلات بحرية خلال تلك الفترة.



وأشار إلى إلزام كافة الفنادق والجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بمنع التواجد نهائيا علي الشواطى وعدم اقامة اي تجمعات واستمرار إغلاق الكافيهات والمقاهي والكافتريات بأنحاء المحافظة، معلنا عن خطة بالتعاون مع كافة احياء المحافظة في تنفيذ خطة مرور مكثفة اعتبارا من صباح باكر الجمعة وحتى مساء يوم الإثنين القادم للتأكد من التزام الجميع بتلك التعليمات.



