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شواطئ وحدائق وفنادق.. حظر كامل في شم النسيم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
شم النسيم بالإسكندرية - أرشيفية
شم النسيم بالإسكندرية - أرشيفية
رفعت محافظة الإسكندرية شعار "الحظر الكامل فى عيد شم النسيم" وذلك على جميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات والقرى السياحية والفنادق وغيرها من الأماكن التى يقصدها المواطنين خلال فترة الإجازة المقبلة واحتفالات عيد القيامة المجيد واحتفالات أعياد شم النسيم. وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فى المحافظة، أنه لن يسمح بأي تجمعات أو مظاهر للاحتفال بشم النسيم وذلك تماشياً مع اجراءات الدولة الاحترازية والاجراءات الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد رشاد، على إغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة والبالغ عددها 61 شاطئاً، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس ادارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها مع التاكيد على اغلاق الشاطئ وكذا التنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات قصر المنتزه والزام كافة فنادق المحافظة سواء التابعة لوزارة السياحة
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الرئيس-السيسى

نعبر معا مرحلة فاصلة.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لجموع الشعب المصري، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".
طارق- شوقي

التعليم: لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية للطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

محافظ القاهرة يقرر وقف أنشطة المراكب العائمة

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إيقاف كافة الأنشطة المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيسات النهرية والحدائق بكافة أنواعها اعتبارا من الساعة 6 صباح الأحد حتى الساعة 6 صباح الثلاثاء.
تعقيم منشآت المطارات 9

إنتاج كابينات تعقيم لمواجهة كورونا بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية، تمكن مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور عصام البكل بتصنيع كابينات تعقيم داخل ورش المجمع، وذلك تحت إشراف المهندس عمرو خميس رئيس قسم البحوث والتطوير بالمجمع، وبالتعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC والتي مثلها الدكتور إبراهيم نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتورة فاطمة بدوي رئيس نادي روتاري فاروس بالإسكندرية.
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فسيخ-فاسد‎ (4)

قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

علامات لتحديد المسافة بين العملاء بميناء الإسكندرية

وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة تنظيم العمل بالميناء في المباني اللوجستية والأماكن التي يتردد عليها عدد كبير من العملاء بحيث تكون هناك مسافات بين كل عميل وآخر للوقاية من إنتشار الأمراض والأوبئة، موضحا: "قامت مجموعات من العاملين المتطوعين بتنفيذ الفكرة بدءا من ميناء الدخيلة بوضع علامات تحدد مكان وقوف كل عميل لمنع التكدسات داخل هذه الأماكن، كما ووجه الجهات المختصة بالتسهيل علي المتعاملين لسرعة إنجاز أعمالهم بيسر وأمان".
طقس-معتدل

غدا طقس لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
اللواء-محمد-الشريف (2)

بسبب تكدس المواطنين.. إغلاق سوبر ماركت في الإسكندرية

أغلق مسؤولي حي شرق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أحد فروع السوبر ماركت بشارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج، شرقي الإسكندرية، بعد تلاحظ تكدس المواطنين بداخله بصورة تسمح بانتشار العدوى بصورة كبيرة، مما يُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، إذ أصدرت قرارا سريعًا بسرعة إخلاء الفرع من المواطنين وإغلاقه في ظل عدم التزام المواطنين أو مسؤولي السوبر ماركت بالتعليمات الخاصة بمنع تجمع المواطنين وتكدسهم في مكان واحد حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار فيرس كورونا المستجد.
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