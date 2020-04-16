البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

البورصة - صوة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالورصة نحو 196.2 مليون ورقة مالية بقيمة 805.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لـ171 شركة، وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة نحو 1.1 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات