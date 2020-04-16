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البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م
البورصة - صوة أرشيفية
البورصة - صوة أرشيفية
اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
وبلغ حجم التداول بالورصة نحو 196.2 مليون ورقة مالية بقيمة 805.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لـ171 شركة، وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة نحو 1.1 مليار جنيه، بينما اتجهت تعاملات
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تحديث البعد الاقتصادى برؤية مصر 2030 بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، فهي قضية توليها الدولة اهتماما كبيرا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع.. وعيار 21 يسجل 746 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1721 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
البنك-المركزى-المصرى

1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين في الخارج خلال شهرين

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6%، لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق)، بحسب البنك المركزي المصري.
سلع-استهلاكية

أهلا رمضان: السلع الغذائية متوفرة ولم تتأثر بكورونا

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان الأسعار مستقرة فى الأسواق، ولم يتم رصد أى زيادات بها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكالبًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على المعروض فى السوق. ويشير يحيى إلى أن الشعبة تقوم بعدة مبادرات كل عام مع قدوم شهر رمضان الكريم بالتعاون مع وزارة التموين، من أجل توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على شراء بعض السلع، ومنها الأرز والمكرونة والألبان وغيرها.
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خسائر-البورصة

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يتراجع

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و212 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.
البورصه

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و489 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 1101 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1095 نقطة. واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 520.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.
خسائر-البورصة

البورصة تواصل التراجع.. وتخسر 10 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 483.2 مليار جنيه.
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