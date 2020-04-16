الكويت: لا غُسل للمتوفيين بفيروس «كورونا»

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

كورونا - صورة أرشيفية

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية الكويتية الدكتور فيصل الكندري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه لا تغسيل للمتوفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نتعامل مع جثمان المتوفي بوباء كورونا على خطين، الأول الخط الشرعي، والثاني الصحي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، يتم استقبال الجثث المصابة بالفيروس، محفوظة في أكياس خاصة لا تفتح احترازيا، حفاظا على سلامة المغسلين، وتكون الأكياس محكمة الإغلاق، ويتم تيميمة (التيمم) الجثمان، دون غُسل بناء على توصيات وزارة الصحة الكويتية، ثم الصلاة عليه".

وأوضح الكندري أن عددا كبيرا من العلماء، أقروا بسقوط واجب الغُسل، خوفا من انتقال المرض للأحياء، مؤكدين أن الحفاظ على الأحياء من العدوى، مقدم على وجوب الغُسل، وأن الضرورات تبيح المحظورات. وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك