في المنطقة الشمالية.. رئيس الأركان يشهد «طارق 40»

تحرير:أميرة إبراهيم ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

القوات المسلحة

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذومستويين (طارق 40) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية واستمر لعدة أيام والذى يأتي فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكزالقيادة والسيطرة للفرقة.

وظهر خلال تنفيذ المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى، فضلاً عن المهارة فىإستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.ونقل الفريق فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد