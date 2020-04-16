إزالة 108 مخالفات بالمنطقة الأثرية في الهرم

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

منطقة الهرم - صورة أرشيفية

شنت قوات مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع إدارة الأحياء وقوات الإشغالات بالمحافظة، حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة حالات التعدي على حرم الطريق العام بالإشغالات والتعديات المختلفة بالاستغلال التجاري للأرصفة وطريق المرفق العام بما من شأنه أن يعيق حركة السير، ويتسبب في تشويه المظهر الحضاري بتلك المنطقة، وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عن إزالة ورفع 108 مخالفات تعدٍّ وإشغال طريق لمقاهٍ وباعة متجولين، ومحلات تجارية.

كانت النيابة العامة أصدرت، أمس الأربعاء، بيانا تحذيريا بشأن جرائم التعدي على حملات الإزالات، أهابت فيه بـ"المواطنين الالتزام بأحكام القانون واللوائح، والتكاتف مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة للعمل على تطبيقها، وصون المصالح والأملاك العامة لتحقيق الانتفاع المثمر منها، إثراءً لاقتصاد وطننا العزيز، واعلموا