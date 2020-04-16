جريمة

إزالة 108 مخالفات بالمنطقة الأثرية في الهرم

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
منطقة الهرم - صورة أرشيفية
منطقة الهرم - صورة أرشيفية
شنت قوات مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع إدارة الأحياء وقوات الإشغالات بالمحافظة، حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة حالات التعدي على حرم الطريق العام بالإشغالات والتعديات المختلفة بالاستغلال التجاري للأرصفة وطريق المرفق العام بما من شأنه أن يعيق حركة السير، ويتسبب في تشويه المظهر الحضاري بتلك المنطقة، وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عن إزالة ورفع 108 مخالفات تعدٍّ وإشغال طريق لمقاهٍ وباعة متجولين، ومحلات تجارية.
كانت النيابة العامة أصدرت، أمس الأربعاء، بيانا تحذيريا بشأن جرائم التعدي على حملات الإزالات، أهابت فيه بـ"المواطنين الالتزام بأحكام القانون واللوائح، والتكاتف مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة للعمل على تطبيقها، وصون المصالح والأملاك العامة لتحقيق الانتفاع المثمر منها، إثراءً لاقتصاد وطننا العزيز، واعلموا
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بلطجة وتمثيل بالجثث في الشوارع.. من يحمي المواطن؟

مشاهد مروعة تفرض نفسها علينا فى الشوارع، وربما توثقها كاميرات الهواتف المحمولة المتخفية من الرعب خلف النوافذ والستائر، وتنقلها إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لنشاهد عصابات إجرامية تحكم سيطرتها على الشوارع بالبلطجة، تشهر سيوفها وأسلحتها النارية فى وجه الجميع، وفى حين يتولى حفنة من هؤلاء المجرمين مهمة قتل شخص ما والتمثيل بجثته، يتولى باقى البلطجية ترويع الأهالى لمنعهم من التدخل لإنقاذ الضحية، لينتهى المشهد برحيل الجناة مشهرين سلاحهم وكأنهم فى محفل انتصار، بينما الدماء تكسو الشارع من جثة طريحة، والرعب يسيطر على الأهالى الذين لا حيلة لهم إلا الاتصال بالشرطة التى عادة ما تأتى بعد انتهاء الجريمة وهروب أصحابها.
المستلزمات الطبية (5)

حبس أمين مخزن استولى على مستلزمات طبية لبيعها لصالحه

أمرت النيابة العامة، بحبس أمين مخزن مستلزمات طبية، بتهمة الاستيلاء على جزء منها، بغرض بيعه لحسابه الخاص في السوق السوداء، بقيمة 250 ألف جنيه، وذلك بعد أن نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية في كشف جريمة الاختلاس، وإعداد كمين المتهم بنقل المستلزمات الطبية التي يؤتمن عليها بشكل غير شرعي بقصد تهريبها لمصلحته، وحررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم، وطلبت تحريات تكميلية للكشف عن شركاء المتهم في الجريمة.
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إغلاق جزئي بمحور 26 يوليو لـ7 أيام بسبب أعمال تجديد

نظرا لإشغالات أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية في إطار في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين، ما سيتسبب في غلف محور 26 يوليو عند المطلع للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.
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ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
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تنفيذ 80 قرار إزالة وضبط 22 متهمًا في حملة أمنية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارات الأحياء والمراكز، حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ونجحت الحملة في تنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بينما ألقت القوات القبض على 22 متهمًا حاولوا التصدي لتنفيذ أزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية،وحررت قوات الأمن محاضر بوقائع الإزالة المنفذة، وواقعة التصدي لقوات الأمن ومنعهم من تأدية عملهم بمحافظة القليوبية، وجارى إحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
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تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
تموين بني سويف تلقي بزيوت فاسدة بإحدى الترع-5

ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.
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مكالمة تليفون ودراجة تكشف جريمة قتل بوادي الريان

عاطل مسجل خطر له معلومات جنائية، اعتمد على السرقة والنهب لجني المال الحرام، فأخذ يتفرس فى جيرانه ومعارفه ضحايا للاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم الثمينة، ثم إنفاق قيمتها قبل أن يبحث عن ضحية جديدة، منذ أن وقع بصره على دراجة نارية ملك لجاره، أخذ ينسج الأحلام حول سرقتها لبيعها بآلاف الجنيهات، ليتمتع بالمال الحرام لفترة، ولتنفيذ أحلامه قرر بمنهتى البساطة أن يقتل جاره، واستعان على ذلك بأحد اصدقائه من أرباب السوابق، وبالفعل نفذا جريمتهما النكراء بمنطقة صحراوية، فيما أبلغت أسرة الجار الشرطة بشأن اختفاء المجني عليه.
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