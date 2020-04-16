ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 128 حالة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 128 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 227 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المغرب إلى 2251 حالة، لافتة إلى تسجيل 18 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة، في حين ألحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 9 آلاف و128 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. في السياق ذاته، تمكن فريق من الخبراء والمبتكرين المغاربة من صنع أصغر جهاز للتنفس في العالم يمكّن من تقديم المساعدة لمرضى "كوفيد 19" وللمصابين بالأمراض التنفسية، ويمكن التحكم فيه عن بعد. وفي هذا