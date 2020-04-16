المركزي يكشف طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض 6 أشهر
تحرير:رنا عبد الصادق
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، كتابا دوريا يوضح كيفية حساب الفوائد على أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر وطرق سدادها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقرر البنك المركزي يوم 22 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر (إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك) مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
وقال المركزي: "إنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل (البالغة 6 أشهر) على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد".
وأكد المركزي ضرورة عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع
وقال المركزي: "إنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل (البالغة 6 أشهر) على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد".
وأكد المركزي ضرورة عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، (أي أول قسط سيتم دفعه من القرض بعد انتهاء فترة الـ 6 أشهر)، مطالبا البنوك باتخاذ اللازم نحو الالتزام التام بما سبق وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها.
وقال البنك إن هذه التعليمات تأتي بعد الاستفسارات الواردة في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وما تلاحظ من تباين في التطبيق بين البنوك.