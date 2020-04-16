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المركزي يكشف طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض 6 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، كتابا دوريا يوضح كيفية حساب الفوائد على أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر وطرق سدادها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقرر البنك المركزي يوم 22 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر (إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك) مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
وقال المركزي: "إنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل (البالغة 6 أشهر) على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد". وأكد المركزي ضرورة عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع
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الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

حماية المنافسة يحذر محتكري المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جميع الأطراف المعنية بقرار تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس. وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، نشرته الجريدة الرسمية اليوم، برقم 17 لسنة 2020، بتفعيل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "قانون حماية المنافسة"، والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

شريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول أقل من 37 ألف جنيه سنوياً

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
الكسندر-فرومان-رئيس-فودافون-مصر‎

إجراءات جديدة وزيادة حدود المعاملات على فودافون كاش

كشفت شركة "فودافون مصر"، عن عدد من الخدمات الجديدة من خلال محفظتها الالكترونية "فودافون كاش" حيث يمكن الأن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الالكتروني لأكثر من مليون عميل ذائم الاستخدام شهرياً.
بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
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البنك-المركزى-المصرى

الأحد والإثنين إجازة للبنوك بمناسبة شم النسيم

قرر البنك المركزي، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين المقلبين، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
البنك-المركزي

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3? في فبراير 2020، من 7.2? في يناير 2020، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
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