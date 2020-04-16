المركزي يكشف طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض 6 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م

البنك المركزي - صورة أرشيفية

أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، كتابا دوريا يوضح كيفية حساب الفوائد على أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر وطرق سدادها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقرر البنك المركزي يوم 22 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر (إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك) مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وقال المركزي: "إنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل (البالغة 6 أشهر) على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد". وأكد المركزي ضرورة عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع