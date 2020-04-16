السجن والغرامة عقوبة البصق في الأماكن العامة بالهند

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

إجراءات هندية لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الهندية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عقوبة على البصق في الأماكن العامة، ستكون عبارة عن السجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 12 ألف إصابة، اليوم الخميس. يذكر أن البصق هو أحد المشاكل الكثيرة واسعة الانتشار التي يتعين على دولة الهند -البالغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة- معالجتها في طار الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". والبصق بعد مضغ التبغ وأوراق التنبول وجوز الأريكا والمنتجات المشابهة، هو أمر شائع في أنحاء الهند.

وفرضت السلطات المحلية في العديد من المدن عقوبات على القيام بمثل هذه الأفعال منذ سنوات، ولكن في معظم الحالات لا يتم التعامل مع تلك القيود على محمل الجد. كما وقعت مؤخرا حوادث قام فيها مرضى مصابين بالفيروس بالبصق على عاملين في مجال الرعاية الصحية. من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية بونيا