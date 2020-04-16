منظمة الصحة العالمية تحدد 6 شروط لرفع قيود «كورونا»

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في لقائه الأسبوعي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من رفع القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بسرعة، قائلا إن هذا التوجه ريما يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التي كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام به بعناية فائقة، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2 مليون حالة إصابة حول العالم حتى الآن وأكثر من 123 ألف حالة وفاة، وأن هناك أكثر من 40 الف حالة وفاة منذ الأسبوع الماضي.

وشدد أدهانوم على ضرورة اللجوء إلى استراتيجية المنظمة عند رفع القيود والتي تتضمن 6 شروط أولها السيطرة على الوباء، والتأكد من قدرات النظام الصحي للكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها وتعقب المخالطين، إضافة إلى التأكد من تطبيق الوقاية في أماكن العمل، وتقليل مخاطر التفشي فى بيئات خاصة مثل المرافق الصحية ودور