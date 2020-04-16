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منظمة الصحة العالمية تحدد 6 شروط لرفع قيود «كورونا»

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في لقائه الأسبوعي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من رفع القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بسرعة، قائلا إن هذا التوجه ريما يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التي كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام به بعناية فائقة، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2 مليون حالة إصابة حول العالم حتى الآن وأكثر من 123 ألف حالة وفاة، وأن هناك أكثر من 40 الف حالة وفاة منذ الأسبوع الماضي.
وشدد أدهانوم على ضرورة اللجوء إلى استراتيجية المنظمة عند رفع القيود والتي تتضمن 6 شروط أولها السيطرة على الوباء، والتأكد من قدرات النظام الصحي للكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها وتعقب المخالطين، إضافة إلى التأكد من تطبيق الوقاية في أماكن العمل، وتقليل مخاطر التفشي فى بيئات خاصة مثل المرافق الصحية ودور
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كورونا والحجر الصحي (9)

551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
شلل-الاطفال

الصحة العالمية: قرار ترامب يؤثر على برامج شلل الأطفال

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبًا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الإفريقية. وقالت مويتي خلال إيجاز على الإنترنت: "سيكون تأثير هذا القرار كبيرًا، أولا وقبل كل شيء، على برنامج القضاء على شلل الأطفال". ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الإفريقية.
كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 861 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة. وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. وخضع أكثر من 13.8 ألف شخص في بريطانيا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 327.6 ألفا. وشهدت أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 761 وفاة ناجمة عن العدوى طبقا لموقع روسيا اليوم.
الهند - كورونا

السجن والغرامة عقوبة البصق في الأماكن العامة بالهند

أعلنت الحكومة الهندية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عقوبة على البصق في الأماكن العامة، ستكون عبارة عن السجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 12 ألف إصابة، اليوم الخميس. يذكر أن البصق هو أحد المشاكل الكثيرة واسعة الانتشار التي يتعين على دولة الهند -البالغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة- معالجتها في طار الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". والبصق بعد مضغ التبغ وأوراق التنبول وجوز الأريكا والمنتجات المشابهة، هو أمر شائع في أنحاء الهند.
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قطر

قطر تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19»، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن 2474 حالة. واقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم من 1.7 مليون شخص، حتى صباح اليوم السبت، حسب بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز، الذي يجمع إحصاءات حول الضحايا. وبلغ عدد المصابين 1698416 شخصا في 184 دولة حول العالم، وتوفي أكثر من 102607 آلاف شخص، وتم شفاء أكثر من 376 ألفًا.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

لأول مرة..تعليق حملات مكافحة شلل الأطفال بسبب كورونا

وجّه وباء "كورونا" ضربة غير مسبوقة لمعركة العالم ضد شلل الأطفال بعد تعليق حملات التلقيح للمرة الأولى منذ عقود، وفق ما قال رئيس المنظمة العالمية لمكافحة المرض. ومع اجتياح كورونا سريعا أنحاء العالم، أعلنت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال أن العاملين في مجال الصحة لا يمكنهم مواصلة حملات التلقيح الجماعي وحذرت من هذا الأمر قد يتسبب في عودة شلل الأطفال. وقال ميشال زافران من منظمة الصحة الذي يرأس المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال "لقد دمرتنا حقيقة أننا يجب أن نوقف نشاطاتنا التي نقوم بها من أجل القضاء على مرض عملنا بجد للتخلص منه".
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر أوروبا من تخفيف «قيود كورونا»

حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات اليوم الأربعاء، من رفع الإجراءات الصارمة المفروضة على حياة الشعوب قريبا جدا، فيما بدأت بعض الدول الأوروبية تشهد تقليصا في تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم، ما زالت أوروبا بشكل كبير في بؤرة الوباء، ومن جانب، لدينا سببا للتفاؤل، ومن جانب آخر، نشعر بقلق بالغ"، مشيرا إلى أن سبع من الدول العشر الأكثر تضررا في مختلف أنحاء العالم تقع في منطقة أوروبا.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
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