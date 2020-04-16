جريمة

إغلاق جزئي بمحور 26 يوليو لـ7 أيام بسبب أعمال تجديد

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م
المرور - صورة أرشيفية
المرور - صورة أرشيفية
نظرا لإشغالات أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية في إطار في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين، ما سيتسبب في غلف محور 26 يوليو عند المطلع للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تحويل المركبات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان، وتستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مروراً من أسفل الطريق الدائري، ثم الصعود يمينا لمطلع القوس الغربي اتجاه الهرم، ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربي المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، ثم الصعود يميناً
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بلطجة وتمثيل بالجثث في الشوارع.. من يحمي المواطن؟

مشاهد مروعة تفرض نفسها علينا فى الشوارع، وربما توثقها كاميرات الهواتف المحمولة المتخفية من الرعب خلف النوافذ والستائر، وتنقلها إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لنشاهد عصابات إجرامية تحكم سيطرتها على الشوارع بالبلطجة، تشهر سيوفها وأسلحتها النارية فى وجه الجميع، وفى حين يتولى حفنة من هؤلاء المجرمين مهمة قتل شخص ما والتمثيل بجثته، يتولى باقى البلطجية ترويع الأهالى لمنعهم من التدخل لإنقاذ الضحية، لينتهى المشهد برحيل الجناة مشهرين سلاحهم وكأنهم فى محفل انتصار، بينما الدماء تكسو الشارع من جثة طريحة، والرعب يسيطر على الأهالى الذين لا حيلة لهم إلا الاتصال بالشرطة التى عادة ما تأتى بعد انتهاء الجريمة وهروب أصحابها.
المستلزمات الطبية (5)

حبس أمين مخزن استولى على مستلزمات طبية لبيعها لصالحه

أمرت النيابة العامة، بحبس أمين مخزن مستلزمات طبية، بتهمة الاستيلاء على جزء منها، بغرض بيعه لحسابه الخاص في السوق السوداء، بقيمة 250 ألف جنيه، وذلك بعد أن نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية في كشف جريمة الاختلاس، وإعداد كمين المتهم بنقل المستلزمات الطبية التي يؤتمن عليها بشكل غير شرعي بقصد تهريبها لمصلحته، وحررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم، وطلبت تحريات تكميلية للكشف عن شركاء المتهم في الجريمة.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

إزالة 108 مخالفات بالمنطقة الأثرية في الهرم

شنت قوات مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع إدارة الأحياء وقوات الإشغالات بالمحافظة، حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة حالات التعدي على حرم الطريق العام بالإشغالات والتعديات المختلفة بالاستغلال التجاري للأرصفة وطريق المرفق العام بما من شأنه أن يعيق حركة السير، ويتسبب في تشويه المظهر الحضاري بتلك المنطقة، وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عن إزالة ورفع 108 مخالفات تعدٍّ وإشغال طريق لمقاهٍ وباعة متجولين، ومحلات تجارية.
المتهمون-والأموال-المزيفة

ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 197 قضية مخدرات

تشن أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة، وممارسي أعمال العنف والبلطجة. وتوسعت الحملة على مستوى كافة مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 185 قطعة سلاح نارى، و197 قضية مخدرات وتنفيذ 75448 حكم قضائى متنوع، و جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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90 دقيقة على الحظر.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

نحو 90 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

344 مخالفة رادار.. المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1904 مخالفات مرورية متنوعة.
كمين-أمني

كيف أفسدت الشرطة صفقة عصابة الكمامات المغشوشة؟

ظن سائق وسيدة أن نشاطهما غير المشروع في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية بات بعيدا عن عين الشرطة، مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لكن تحريات أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور أكدت أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير فواتير بيع وشراء المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وترويجها على عملائهما بمحافظتي "الإسكندرية والقاهرة، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المُعدة لهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمركز وادي النطرون بالبحيرة" حال استقلالهما سيارة ملاكي.
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