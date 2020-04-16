إغلاق جزئي بمحور 26 يوليو لـ7 أيام بسبب أعمال تجديد

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م

المرور - صورة أرشيفية

نظرا لإشغالات أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية في إطار في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين، ما سيتسبب في غلف محور 26 يوليو عند المطلع للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تحويل المركبات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان، وتستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مروراً من أسفل الطريق الدائري، ثم الصعود يمينا لمطلع القوس الغربي اتجاه الهرم، ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربي المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، ثم الصعود يميناً