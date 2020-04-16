إنتاج كابينات تعقيم لمواجهة كورونا بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية، تمكن مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور عصام البكل بتصنيع كابينات تعقيم داخل ورش المجمع، وذلك تحت إشراف المهندس عمرو خميس رئيس قسم البحوث والتطوير بالمجمع، وبالتعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC والتي مثلها الدكتور إبراهيم نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتورة فاطمة بدوي رئيس نادي روتاري فاروس بالإسكندرية.

وقال الدكتور عصام البكل إنه تم توقيع بروتوكول تعاون، بين مجمع خدمة الصناعة، وشركة APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف على تصنيع كابينات التعقيم، لنصل لإنتاج 50 كابينة يوميًا. وأوضح المهندس عمرو خميس أن الفكرة الأساسية في جهاز التعقيم، أن الفيروس يمكن أن يكون موجودًا على ملابس الشخص، لذلك تكون كابينة التعقيم

وقال الدكتور عصام البكل إنه تم توقيع بروتوكول تعاون، بين مجمع خدمة الصناعة، وشركة APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف على تصنيع كابينات التعقيم، لنصل لإنتاج 50 كابينة يوميًا.

وأوضح المهندس عمرو خميس أن الفكرة الأساسية في جهاز التعقيم، أن الفيروس يمكن أن يكون موجودًا على ملابس الشخص، لذلك تكون كابينة التعقيم هي على شكل بوابة يمكن للعامل أو الموظف المرور منها لكي يكون آمنًا تمامًا قبل دخول مؤسسة العمل التابع لها وهي تعمل على التعقيم الكامل للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، وتحتوي الكابينة على منظومة تعقيم تشمل (6-8) رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها، وإن محلول التعقيم غير مكلف ومعتمد من منظمة الصحة العالمية وآمن جدًّا على الإنسان وغير قابل للاشتعال.



كما أوضح، أنه تم بالفعل الاتفاق على توريد كبائن لهيئة قناة السويس ولشركات الـ Elkholafa وAlexpanel وAlexform ونادي روتاري فاروس.