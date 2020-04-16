حبس أمين مخزن استولى على مستلزمات طبية لبيعها لصالحه

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م

مستلزمات طبية - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس أمين مخزن مستلزمات طبية، بتهمة الاستيلاء على جزء منها، بغرض بيعه لحسابه الخاص في السوق السوداء، بقيمة 250 ألف جنيه، وذلك بعد أن نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية في كشف جريمة الاختلاس، وإعداد كمين المتهم بنقل المستلزمات الطبية التي يؤتمن عليها بشكل غير شرعي بقصد تهريبها لمصلحته، وحررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم، وطلبت تحريات تكميلية للكشف عن شركاء المتهم في الجريمة.

التحقيقات أشارت إلى أن المتهم يعمل أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط، وأنه تم ضبطه متلبسًا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين. وتبين أن المستلزمات المختلسة مخصصة للمستشفيات والوحدات