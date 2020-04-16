جريمة

حبس أمين مخزن استولى على مستلزمات طبية لبيعها لصالحه

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م
مستلزمات طبية - صورة أرشيفية
مستلزمات طبية - صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بحبس أمين مخزن مستلزمات طبية، بتهمة الاستيلاء على جزء منها، بغرض بيعه لحسابه الخاص في السوق السوداء، بقيمة 250 ألف جنيه، وذلك بعد أن نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية في كشف جريمة الاختلاس، وإعداد كمين المتهم بنقل المستلزمات الطبية التي يؤتمن عليها بشكل غير شرعي بقصد تهريبها لمصلحته، وحررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم، وطلبت تحريات تكميلية للكشف عن شركاء المتهم في الجريمة.
التحقيقات أشارت إلى أن المتهم يعمل أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط، وأنه تم ضبطه متلبسًا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين. وتبين أن المستلزمات المختلسة مخصصة للمستشفيات والوحدات
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بلطجة وتمثيل بالجثث في الشوارع.. من يحمي المواطن؟

مشاهد مروعة تفرض نفسها علينا فى الشوارع، وربما توثقها كاميرات الهواتف المحمولة المتخفية من الرعب خلف النوافذ والستائر، وتنقلها إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لنشاهد عصابات إجرامية تحكم سيطرتها على الشوارع بالبلطجة، تشهر سيوفها وأسلحتها النارية فى وجه الجميع، وفى حين يتولى حفنة من هؤلاء المجرمين مهمة قتل شخص ما والتمثيل بجثته، يتولى باقى البلطجية ترويع الأهالى لمنعهم من التدخل لإنقاذ الضحية، لينتهى المشهد برحيل الجناة مشهرين سلاحهم وكأنهم فى محفل انتصار، بينما الدماء تكسو الشارع من جثة طريحة، والرعب يسيطر على الأهالى الذين لا حيلة لهم إلا الاتصال بالشرطة التى عادة ما تأتى بعد انتهاء الجريمة وهروب أصحابها.
اشارة-مرور (2)

إغلاق جزئي بمحور 26 يوليو لـ7 أيام بسبب أعمال تجديد

نظرا لإشغالات أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية في إطار في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين، ما سيتسبب في غلف محور 26 يوليو عند المطلع للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

إزالة 108 مخالفات بالمنطقة الأثرية في الهرم

شنت قوات مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع إدارة الأحياء وقوات الإشغالات بالمحافظة، حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة حالات التعدي على حرم الطريق العام بالإشغالات والتعديات المختلفة بالاستغلال التجاري للأرصفة وطريق المرفق العام بما من شأنه أن يعيق حركة السير، ويتسبب في تشويه المظهر الحضاري بتلك المنطقة، وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عن إزالة ورفع 108 مخالفات تعدٍّ وإشغال طريق لمقاهٍ وباعة متجولين، ومحلات تجارية.
المتهمون-والأموال-المزيفة

ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
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محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
تهريب-مستلزمات-طبية (2)

ضبط مخزن مستلزمات لمكافحة «كورونا» في شقة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الصيدلة بالمحافظة، من ضبط شقة سكنية، استخدمها ملاكها فى تخزين مستلزمات طبية وقائية، لازمة للأطباء والمستشفيات والمواطنين، لأخذ احتياطات مكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بقصد حجب تلك السلع من كمامات وجوانتيات طبية وكوحول إثيلي، وشاش وقطن معقم، بغرض رفع سعرها، بيعها بمبالغ كبيرة مغالى فيها في السوق السوداء، مستغلين أزمة مكافحة انتشار العدوى، وتحفظت قوات الضبط على المستلزمات الطبية بالشقة، تحت تصرف النيابة العامة.
مجلس-الدولة

رفض دعوى تأديبية ضد 3 موظفين بهيئة السد العالي

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، دعوى للنيابة الإدارية، تتهم فيها 3 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، إذ رأت المحكمة أن توقيع الجزاءات حق من حقوق جهة الإدارة وذلك في سياق سند من القانون، وألغت المحكمة العقوبات المفروضة من قبل جهات التحقيق متمثلة في مجازاة كلا من: مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ورئيس قسم الاستحقاقات، بخصم 5 أيام من راتب كل منهما، ومجازاة رئيس قسم شئون الخدمة بالهيئة بخصم 10 أيام من راتبه.
قوات-الداخلية (1)

تكثيف أمني لتطبيق حظر التجوال في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم، في الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. إذ رصدت «التحرير» تمركز قوات قسم مركز الإسماعيلية بمدخل طريق عمارة السياحي، بقيادة العقيد أسامة طنطاوي مفتش المباحث، والعميد محمد خالد مأمور القسم، والمقدم محمد هشام رئيس المباحث، والنقباء مصطفى جميل، وحسن رضوان معاوني المباحث.
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