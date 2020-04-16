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التعليم: لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية للطلاب

تحرير:أمينة محمود ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م
طارق شوقي
طارق شوقي
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/Project_topics_2020
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نعبر معا مرحلة فاصلة.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لجموع الشعب المصري، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".
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محافظ القاهرة يقرر وقف أنشطة المراكب العائمة

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إيقاف كافة الأنشطة المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيسات النهرية والحدائق بكافة أنواعها اعتبارا من الساعة 6 صباح الأحد حتى الساعة 6 صباح الثلاثاء.
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إنتاج كابينات تعقيم لمواجهة كورونا بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية، تمكن مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور عصام البكل بتصنيع كابينات تعقيم داخل ورش المجمع، وذلك تحت إشراف المهندس عمرو خميس رئيس قسم البحوث والتطوير بالمجمع، وبالتعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC والتي مثلها الدكتور إبراهيم نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتورة فاطمة بدوي رئيس نادي روتاري فاروس بالإسكندرية.
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في المنطقة الشمالية.. رئيس الأركان يشهد «طارق 40»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذومستويين (طارق 40) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية واستمر لعدة أيام والذى يأتي فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكزالقيادة والسيطرة للفرقة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

تطهير وسيارات إسعاف.. التعليم تواجه كورونا في امتحانات الثانوية

قبل شهرين من انعقاد امتحانات الثانوية العامة، استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا في ظل اتخاذها قرارًا بانعقاد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد في7 يونيو المقبل، حيث تسعى الوزارة ممثلة في وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ونائبه لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات لهذا العام الدكتور رضا حجازي، جاهدة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب وإجراء الامتحانات، حيث بدأت تلك الإجراءات بإرسال الوزارة خطابًا للمديريات التعليمية تحدد فيه عدد طلاب الثانوية العامة فى كل لجنة امتحانية ليكون بمعدل 14 طالبًا لكل فصل أو حجرة، ويتم توفير 2 فصل احتياطى بكل لجنة، تحسبًا لأي ظروف اضطرارية.
طارق-شوقى

في رسالة مصورة.. وزير التعليم يطلق منصة التواصل «Edmodo»

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل. وقال شوقي، في رسالة مصورة: "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها". وأشار شوقي إلى أن الوزارة ستعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
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