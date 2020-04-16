سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة العالمية: قرار ترامب يؤثر على برامج شلل الأطفال

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م
مكافحة شلل الأطفال
مكافحة شلل الأطفال
قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبًا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الإفريقية. وقالت مويتي خلال إيجاز على الإنترنت: "سيكون تأثير هذا القرار كبيرًا، أولا وقبل كل شيء، على برنامج القضاء على شلل الأطفال". ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الإفريقية.
وشددت المنظمة على أن معظم هذه الأموال مخصصة لبرامج استئصال شلل الأطفال التي تمولها الولايات المتحدة، لذلك فقد يؤثر قرار واشنطن سلبًا على عمل هذه البرامج. ووفقًا لها، تعول المنظمة على أن الولايات المتحدة سوف تراجع قرارها. وكان الرئيس الأمريكي، أعلن الثلاثاء الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (9)

551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 861 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة. وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. وخضع أكثر من 13.8 ألف شخص في بريطانيا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 327.6 ألفا. وشهدت أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 761 وفاة ناجمة عن العدوى طبقا لموقع روسيا اليوم.
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحدد 6 شروط لرفع قيود «كورونا»

حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في لقائه الأسبوعي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من رفع القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بسرعة، قائلا إن هذا التوجه ريما يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التي كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام به بعناية فائقة، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2 مليون حالة إصابة حول العالم حتى الآن وأكثر من 123 ألف حالة وفاة، وأن هناك أكثر من 40 الف حالة وفاة منذ الأسبوع الماضي.
الهند - كورونا

السجن والغرامة عقوبة البصق في الأماكن العامة بالهند

أعلنت الحكومة الهندية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عقوبة على البصق في الأماكن العامة، ستكون عبارة عن السجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 12 ألف إصابة، اليوم الخميس. يذكر أن البصق هو أحد المشاكل الكثيرة واسعة الانتشار التي يتعين على دولة الهند -البالغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة- معالجتها في طار الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". والبصق بعد مضغ التبغ وأوراق التنبول وجوز الأريكا والمنتجات المشابهة، هو أمر شائع في أنحاء الهند.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (2)

روسيا: أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الروسية، أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
فيروس-كورونا (1)

وفاة أول مصري بكورونا في بريطانيا: أمنيته الدفن بمصر

كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة: "مصطفى إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا، وتوفي بمستشفى سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوى بفيروس COVID19 والمتعارف عليه بفيروس الكورونا"، كاشفة أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ رغبته.
دونالد ترامب

ترامب: إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون، مشيرًا أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون: إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.
فيروس- كورونا (8)

هل يجبر «كورونا» أبناء أوروبا على الهروب لإفريقيا؟

في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للأديب السوداني الراحل الطيب الصالح يستعرض علاقة الشرق بالغرب، ويناقش نظرة الشرقي إلى الغربي المُستعمِر، ونظرة الغربي إلى الشرقي القادم من إفريقيا بهوية وأفكار وثقافة مختلفة، كل ذلك من خلال بطل الرواية «مصطفى سعيد»، الذي يسافر إلى بريطانيا ليعمل في إحدى جامعاتها، ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، وهناك يتعرف إلى زوجته «جين موريس» وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]