الصحة العالمية: قرار ترامب يؤثر على برامج شلل الأطفال

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م

مكافحة شلل الأطفال

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبًا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الإفريقية. وقالت مويتي خلال إيجاز على الإنترنت: "سيكون تأثير هذا القرار كبيرًا، أولا وقبل كل شيء، على برنامج القضاء على شلل الأطفال". ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الإفريقية.

وشددت المنظمة على أن معظم هذه الأموال مخصصة لبرامج استئصال شلل الأطفال التي تمولها الولايات المتحدة، لذلك فقد يؤثر قرار واشنطن سلبًا على عمل هذه البرامج. ووفقًا لها، تعول المنظمة على أن الولايات المتحدة سوف تراجع قرارها. وكان الرئيس الأمريكي، أعلن الثلاثاء الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً