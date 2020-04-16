رياضة

«يويفا» يبحث حلولا لاستكمال التشامبيونزليج

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٧ م
التشامبيونزليج
التشامبيونزليج
يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة بطولة صغيرة مجمعة لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت فيه أن الكيان الحاكم لكرة القدم في أوروبا سيناقش عدة خطط خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة في الأسبوع المقبل، وسيكون على رأسها كيفية إنهاء موسم دوري أبطال أوروبا. وفتح ذلك الباب أمام فكرة إقامة دورة مجمعة صغيرة لإنهاء الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس، على أن تلعب المباريات المتبقية كإقصائية من جولة واحدة، بدون ذهاب وإياب.
لكن على الجانب الآخر، هناك مباريات لم تحسم بعد في إياب دور الـ16 مثل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ وليون ضد يوفنتوس وبرشلونة ضد نابولي. وأشار التقرير إلى أن تلك المواجهات المعلقة تضيف مزيدًا من التعقيد، لم تحل بعد، لكن البطولة المجمعة التي يفكر بها يويفا ستقام في إسطنبول المدينة
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شريف-عبدالفضيل

«المسلسلات حرام».. طعيمة والعدل يهاجمان عبد الفضيل

نشبت أزمة بين السيناريست المصري مدحت العدل والشاعر أمير طعيمة مع شريف عبدالفضيل لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا، ردا على تغريدة للأخير أثارت الجدل بعدما أكد أن عددا من نجوم الفن يتقاضون الملايين لإفساد الصيام في رمضان. ونشر نجم المنتخب المصري تغريدة على حسابه عبر "تويتر" من كواليس مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان والتي شهدت تكدسا كبيرا، حيث قال: "ملايين المصريين في الحظر في منازلهم بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك أبطالا في مدينة الإنتاج الإعلامي يضحون بحياتهم ويتقاضون ملايين الجنيهات من أجل إفساد صيامك".
خالد-الغندور (1)

الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".
محمد صلاح

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
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محمد صلاح

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
كوتينيو

أندية إنجلترا تسعى للحصول على خدمات كوتينيو

يقود ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان سباق مفاوضات التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، والذي لم ينجح في التأقلم مع الفريق الكتالوني. وانتقل كوتينيو في الموسم الحالي إلى فريق بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع بند يتيح للفريق البافاري أحقية التعاقد معه نهائيًا، إلا أن بايرن لا ينوي تفعيل ذلك البند، الأمر الذي أجبر المسؤولون في الفريق الكتالوني للبحث عن أي عروض للاعب البرازيلي في ظل عدم رغبة المدير الفني للبلوجرانا في عودة اللاعب.
إدين هازارد

هازارد يكشف عن أزمة يعاني منها في الحجر المنزلي

يواجه الدولي البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، صعوبة بالابتعاد عن المطبخ وأكل المعجنات خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف الناشط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث هازارد، في فيديو له عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا:": "أحاول قدر المستطاع الحفاظ على لياقتي البدنية، لكن كما تعلمون في هذه الفترة الصعبة في المنازل من الصعب تجنب الإفراط في الأكل.. أتابع يومياً نظام تمرينات منظم من النادي كي اتعافى جيداً من الاصابة".
ليفربول - أتليتكو مدريد

الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
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