«يويفا» يبحث حلولا لاستكمال التشامبيونزليج

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٧ م

التشامبيونزليج

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة بطولة صغيرة مجمعة لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت فيه أن الكيان الحاكم لكرة القدم في أوروبا سيناقش عدة خطط خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة في الأسبوع المقبل، وسيكون على رأسها كيفية إنهاء موسم دوري أبطال أوروبا. وفتح ذلك الباب أمام فكرة إقامة دورة مجمعة صغيرة لإنهاء الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس، على أن تلعب المباريات المتبقية كإقصائية من جولة واحدة، بدون ذهاب وإياب.

لكن على الجانب الآخر، هناك مباريات لم تحسم بعد في إياب دور الـ16 مثل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ وليون ضد يوفنتوس وبرشلونة ضد نابولي. وأشار التقرير إلى أن تلك المواجهات المعلقة تضيف مزيدًا من التعقيد، لم تحل بعد، لكن البطولة المجمعة التي يفكر بها يويفا ستقام في إسطنبول المدينة