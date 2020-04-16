بريطانيا تسجل 861 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م

كورونا

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة. وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. وخضع أكثر من 13.8 ألف شخص في بريطانيا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 327.6 ألفا. وشهدت أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 761 وفاة ناجمة عن العدوى طبقا لموقع روسيا اليوم.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي. وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لتخفيف الإجراءات قال المتحدث للصحفيين "نتبع توجيهات العلماء ونصيحة