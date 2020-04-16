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بريطانيا تسجل 861 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م
كورونا
كورونا
شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة. وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. وخضع أكثر من 13.8 ألف شخص في بريطانيا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 327.6 ألفا. وشهدت أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 761 وفاة ناجمة عن العدوى طبقا لموقع روسيا اليوم.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي. وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لتخفيف الإجراءات قال المتحدث للصحفيين "نتبع توجيهات العلماء ونصيحة
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كورونا والحجر الصحي (9)

551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
شلل-الاطفال

الصحة العالمية: قرار ترامب يؤثر على برامج شلل الأطفال

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبًا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الإفريقية. وقالت مويتي خلال إيجاز على الإنترنت: "سيكون تأثير هذا القرار كبيرًا، أولا وقبل كل شيء، على برنامج القضاء على شلل الأطفال". ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الإفريقية.
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحدد 6 شروط لرفع قيود «كورونا»

حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في لقائه الأسبوعي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من رفع القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بسرعة، قائلا إن هذا التوجه ريما يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التي كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام به بعناية فائقة، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2 مليون حالة إصابة حول العالم حتى الآن وأكثر من 123 ألف حالة وفاة، وأن هناك أكثر من 40 الف حالة وفاة منذ الأسبوع الماضي.
الهند - كورونا

السجن والغرامة عقوبة البصق في الأماكن العامة بالهند

أعلنت الحكومة الهندية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عقوبة على البصق في الأماكن العامة، ستكون عبارة عن السجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 12 ألف إصابة، اليوم الخميس. يذكر أن البصق هو أحد المشاكل الكثيرة واسعة الانتشار التي يتعين على دولة الهند -البالغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة- معالجتها في طار الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". والبصق بعد مضغ التبغ وأوراق التنبول وجوز الأريكا والمنتجات المشابهة، هو أمر شائع في أنحاء الهند.
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علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

كورونا.. المسمار الثانى فى نعش الاتحاد الأوروبى

يوم 23 يونيو من العام 2016، كان تاريخيا للمملكة المتحدة، فهو اليوم الذى وافق فيه 51.9% من شعبها على الخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، بعد دعوات من المشككين فى وحدة أوروبا سواء الجناح اليسارى أو الجناح اليمينى، فى حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا والذين يمتلكون شعبية سياسية قد دعوا إلى استمرار العضوية، لكن شعبيتهم لم تفدهم هذه المرة، وأخيرا أعلنت بريطانيا رسميا عن خروجها من الاتحاد الأوروبى، ذلك التكتل الذى انضمت إليه نحو 50 عاما مع 26 دولة أخرى.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا نحو 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وبهذا، فإن معدل الوفيات اليومي في فرنسا، عاد للارتفاع قليلا، بعدما ظل مستقرا لأيام، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.
كورونا والحجر الصحي (8)

«خلال 24 ساعة».. 4056 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 908 حالات، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا زادت على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة، مضيفًا أن 96 مصابا فارقوا الحياة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات، مشيرًا أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578.
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