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551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول في عدد الوفيات بفيروس
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شلل-الاطفال

الصحة العالمية: قرار ترامب يؤثر على برامج شلل الأطفال

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبًا على برامج المنظمة الخاصة بشلل الأطفال في المنطقة الإفريقية. وقالت مويتي خلال إيجاز على الإنترنت: "سيكون تأثير هذا القرار كبيرًا، أولا وقبل كل شيء، على برنامج القضاء على شلل الأطفال". ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية للبرامج في 47 دولة في المنطقة الإفريقية.
كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 861 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة. وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. وخضع أكثر من 13.8 ألف شخص في بريطانيا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 327.6 ألفا. وشهدت أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 761 وفاة ناجمة عن العدوى طبقا لموقع روسيا اليوم.
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تحدد 6 شروط لرفع قيود «كورونا»

حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في لقائه الأسبوعي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من رفع القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا بسرعة، قائلا إن هذا التوجه ريما يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التي كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام به بعناية فائقة، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2 مليون حالة إصابة حول العالم حتى الآن وأكثر من 123 ألف حالة وفاة، وأن هناك أكثر من 40 الف حالة وفاة منذ الأسبوع الماضي.
الهند - كورونا

السجن والغرامة عقوبة البصق في الأماكن العامة بالهند

أعلنت الحكومة الهندية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عقوبة على البصق في الأماكن العامة، ستكون عبارة عن السجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 12 ألف إصابة، اليوم الخميس. يذكر أن البصق هو أحد المشاكل الكثيرة واسعة الانتشار التي يتعين على دولة الهند -البالغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة- معالجتها في طار الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". والبصق بعد مضغ التبغ وأوراق التنبول وجوز الأريكا والمنتجات المشابهة، هو أمر شائع في أنحاء الهند.
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كورونا - إسرائيل

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».
حاملة-الطائرات-الفرنسية-شارل-ديجول

كورونا يُصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت الوزارة، إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديجول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس، مضيفة أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديجول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا.
علاج-كورونا

تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات 27419، إذ قال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945، مضيفا، أن عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 إصابات للمستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (4)

المغرب يُعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة مساء أمس، حتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة، مضيفة أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.
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