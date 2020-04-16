المصرية للاتصالات: إنترنت أرضي مجاني لمستشفيات العزل

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

المهندس عادل حامد

في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات لدعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت الشركة اليوم عن تزويد كافة مستشفيات العزل في جميع أنحاء الجمهورية بإنترنت أرضي مجاني وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة مستمرة في بذل كل ما في وسعها من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس كورونا المستجد Covid 19.

وأشار حامد إلى ضرورة دعم الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأطباء في مستشفيات العزل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، من خلال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات التي تضمن تسهيل عملهم. وكانت الشركة قد قامت بعدد من المبادرات لدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة