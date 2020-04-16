جريمة

بلطجة وتمثيل بالجثث في الشوارع.. من يحمي المواطن؟

تحرير:سماح عوض الله ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م
بلطجة - أرشيفية
بلطجة - أرشيفية
مشاهد مروعة تفرض نفسها علينا فى الشوارع، وربما توثقها كاميرات الهواتف المحمولة المتخفية من الرعب خلف النوافذ والستائر، وتنقلها إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لنشاهد عصابات إجرامية تحكم سيطرتها على الشوارع بالبلطجة، تشهر سيوفها وأسلحتها النارية فى وجه الجميع، وفى حين يتولى حفنة من هؤلاء المجرمين مهمة قتل شخص ما والتمثيل بجثته، يتولى باقى البلطجية ترويع الأهالى لمنعهم من التدخل لإنقاذ الضحية، لينتهى المشهد برحيل الجناة مشهرين سلاحهم وكأنهم فى محفل انتصار، بينما الدماء تكسو الشارع من جثة طريحة، والرعب يسيطر على الأهالى الذين لا حيلة لهم إلا الاتصال بالشرطة التى عادة ما تأتى بعد انتهاء الجريمة وهروب أصحابها.
«الشيطان وحواكة» الغالبية العظمى من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى والأخبار العامة، شاهدوا فيديو العنف والبلطجة والقتل، الذى بدأت أحداثه بشارع الملكة فى بولاق الدكرور، إذ ظهر تجمهر لمجموعة من البلطجية، يشهرون سيوفًا وأسلحة خرطوش، أخرجوا مالك محل بقالة إلى وسط الشارع، ومزقوا جسده، وأطلقوا
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المستلزمات الطبية (5)

حبس أمين مخزن استولى على مستلزمات طبية لبيعها لصالحه

أمرت النيابة العامة، بحبس أمين مخزن مستلزمات طبية، بتهمة الاستيلاء على جزء منها، بغرض بيعه لحسابه الخاص في السوق السوداء، بقيمة 250 ألف جنيه، وذلك بعد أن نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية في كشف جريمة الاختلاس، وإعداد كمين المتهم بنقل المستلزمات الطبية التي يؤتمن عليها بشكل غير شرعي بقصد تهريبها لمصلحته، وحررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم، وطلبت تحريات تكميلية للكشف عن شركاء المتهم في الجريمة.
اشارة-مرور (2)

إغلاق جزئي بمحور 26 يوليو لـ7 أيام بسبب أعمال تجديد

نظرا لإشغالات أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية في إطار في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين، ما سيتسبب في غلف محور 26 يوليو عند المطلع للقادم من ميدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.
حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

إزالة 108 مخالفات بالمنطقة الأثرية في الهرم

شنت قوات مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع إدارة الأحياء وقوات الإشغالات بالمحافظة، حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة حالات التعدي على حرم الطريق العام بالإشغالات والتعديات المختلفة بالاستغلال التجاري للأرصفة وطريق المرفق العام بما من شأنه أن يعيق حركة السير، ويتسبب في تشويه المظهر الحضاري بتلك المنطقة، وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عن إزالة ورفع 108 مخالفات تعدٍّ وإشغال طريق لمقاهٍ وباعة متجولين، ومحلات تجارية.
المتهمون-والأموال-المزيفة

ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
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اشتباكات

«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.
اشتباكات

قتل وسحل ورعب.. كواليس جريمة «في عز الضهر» ببولاق

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشر ظهر أمس الإثنين، حركة المارة متوسطة بشارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بحي فيصل ذو الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، الأجواء بدت مألوفة، أصحاب المحلات يشكون تراجع عملية البيع والشراء، الموظفون يعمدون إلى شراء متطلبات البيت قبل ساعات حظر تحرك المواطنين لكنها دقائق معودوة تبدلت معها الأمور 180 درجة، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فجاءت البداية بطلق خرطوش استقر في رقبة شاب ليفتك أشقاءه بأحد المتهمين في مشهد أقرب إلى "فيلم أكشن".
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

الدفع بتعزيزات أمنية بموقع مشاجرة الدم والنار ببولاق

طلقة من سلاح خرطوش كانت بمثابة شرارة أشعلت فتيل مشاجرة حامية الوطيس وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، نتج عنها مقتل شخصين فيما أصيب 3 أخرون، نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم، إذ أطلق عاطل النار على آخر بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما على إثر تجدد خلافات قديمة بينهما، ليسقط الثاني جثة هامدة على الأرض، لتقرر أسرته الانتقام من قاتله، وإذا بهم يلاحقونه حتى تمكنوا من محاصرته وأجهزوا عليه، لتقع مشاجرة بين الطرفين.
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