«احنا بوليس».. حيلة عصابة لسرقة رواد البنوك والبريد

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م

تشكيل عصابي

3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المترددين على مكتاب البريد والبنوك والاستيلاء على أمواله بانتحال صفة رجال شرطة، اتخذوا محل إقامتهم بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمهم حتى اوقعهم بلا عجوز في قبضة الشرطة، إذ تقدم موظف بالمعاش مقيم بحلوان ببلاغ أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد، وبحوزته مظروف بداخله 18 ألف جنيه و3 دلايات ذهبية، اعترضته سيارة ملاكى، ترجل منها ثلاثة أشخاص، ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه.

وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية. توصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة (ملاكي) مستأجرة لأحد الأشخاص، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم

وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية.



توصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة (ملاكي) مستأجرة لأحد الأشخاص، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطه، وبحوزتهم (طبنجة صوت - مطواة - 10 آلاف جنيه - 3 دلاية ذهبية).



واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وانتحال صفة رجال شرطة، وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.



