جريمة

«احنا بوليس».. حيلة عصابة لسرقة رواد البنوك والبريد

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المترددين على مكتاب البريد والبنوك والاستيلاء على أمواله بانتحال صفة رجال شرطة، اتخذوا محل إقامتهم بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمهم حتى اوقعهم بلا عجوز في قبضة الشرطة، إذ تقدم موظف بالمعاش مقيم بحلوان ببلاغ أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد، وبحوزته مظروف بداخله 18 ألف جنيه و3 دلايات ذهبية، اعترضته سيارة ملاكى، ترجل منها ثلاثة أشخاص، ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه.
وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية. توصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة (ملاكي) مستأجرة لأحد الأشخاص، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم
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تعقيم منشآت المطارات 7

الداخلية تزود السجون ببوابات تعقيم (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد؛ لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية؛ اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية.
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الضربة القاتلة.. كواليس جريمة «ولاد العم» في إمبابة

منذ فترة قصيرة، خضع شاب ثلاثيني لعملية جراحية دقيقة في المخ، خارت معها قواه بعض الشئ، تحسن بطئ في حالته الصحية فقد معه القدرة على مواجهة صعاب الحياة، وجاءت الطامة الكبرى بتجدد خلاف قديم بينه وبين جيرانه (شقيقان) استعانا بنجل عمهما، وقعت مشادة كلامية حادة، تراشق خلالها الطرفان بالألفاظ حتى تطورت الأمور إلى مشاجرة، اعتدى خلاله الثلاثة على الشاب المريض بالضرب، وأمسك أحدهم بحجرٍ مسددا ضربة قوية له أصابت رأسه ليفارق بعدها الحياة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي في المخ.
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«بسبب فتاة».. طالب يتخلص من صديقه في الإسكندرية

«ومن الحب ما قتل».. مقولة تنطبق على جريمة شهدتها محافظة الإسكندرية، حيث أقدم طالب ثانوية عامة، في العقد الثاني من العمر على التخلص من صديقه طالب بدفعه من الأسانسير للتخلص منه، وذلك لمنافسته على حب فتاة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب، طالب في العقد الثاني من العمر، متأثرا بإصابته نتيجة سقوطه من أعلى تبين أنه من مصعد العقار عقب حضوره إحدى الدروس الخصوصية.
السيطرة -على -تسريب -سولار -بخط -رئيسي

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة خطوط البترول

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بتكثيف نشاط الدوريات الأمنية خاصة الليلية؛ لتطبيق التواجد الشرطي الفعال، ومبدأ الردع العام وتحقيق أعلى معدلات الانضباط الأمني بالشارع المصري، إذ تبلغ لقوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة حال تواجدها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتي نقل بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط المواد البترولية بمنطقة الصف جنوب الجيزة.
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جثة-فى-شقة

سرقة انتهت بجريمة.. ضبط 4 متهمين قتلوا سمسارا بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط 4 متهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتوصلت المباحث إلى هويتهم عقب فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهم، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اثنين من اللصوص فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
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القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
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«المسطحات» تضبط 323 طن مواد غذائية وتموينية فاسدة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيقا لمبدأ الردع العام وهيبة الدولة، وشملت الحملة المرور على مزارع سمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة في نطاق محافظات عدة منها القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
الجوانتيات (3)

«رحلة انتهت بكمين».. ضبط سيارة محملة بقفازات طبية

لم تمر سوى أيام على مداهمة مأمورية من ضباط وحدة قسم شرطة مباحث الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، مخزنا اتخذه مالكه وكرا لتجميع كميات كبيرة من مالستلزمات الطبية (كماتا - قفازات - كحول)، بقصد طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الحقيقي، بحثا عن أرباح طائلة غير مشروعة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها، لتضبط الأجهزة الأمنية بالقليوبية سيارة مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة؛ بقصد حجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.
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