إجراءات جديدة وزيادة حدود المعاملات على فودافون كاش

رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية وحد تخزين الأموال في المحفظة بهدف دعم نظام المدفوعات الرقمية في مصر وفقاً للإجراءات التحفيزية للحكومة والبنك المركزي

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

رئيس فودافون مصر

كشفت شركة "فودافون مصر"، عن عدد من الخدمات الجديدة من خلال محفظتها الالكترونية "فودافون كاش" حيث يمكن الأن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الالكتروني لأكثر من مليون عميل ذائم الاستخدام شهرياً.

تتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها "فودافون" التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، ذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات