إجراءات جديدة وزيادة حدود المعاملات على فودافون كاش
رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية وحد تخزين الأموال في المحفظة بهدف دعم نظام المدفوعات الرقمية في مصر وفقاً للإجراءات التحفيزية للحكومة والبنك المركزي
تحرير:أحمد البرماوي
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
رئيس فودافون مصر
كشفت شركة "فودافون مصر"، عن عدد من الخدمات الجديدة من خلال محفظتها الالكترونية "فودافون كاش" حيث يمكن الأن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الالكتروني لأكثر من مليون عميل ذائم الاستخدام شهرياً.
تتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها "فودافون" التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، ذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات
تتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها "فودافون" التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، ذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مصري، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
وصرح محمد عبدالله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات، "تعد فودافون من الشركات ذات الحصة الأكبر في القيمة السوقية للمحافظ الالكترونية باجمالي 72% من اجمالي السوق الذي يبلغ حجمه 11.7 مليار جنيه مصري، حيث وصل عدد مستخدمي "فودافون كاش" أكثر من 3.5 مليون مستخدم في مصر. وفي إطار الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمي في مصر والتي تشهد طفرة في الأداء والتطوير، قامت فودافون بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال فودافون كاش، وذلك بالتعاون مع كلاً من “ماستركارد” و “أمان”.
وأضاف محمد عبدالله، "عقدنا شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، وذلك بهدف تقديم التسهيلات الخدمية وإتاحة النفقات الشهرية من خلال "فودافون كاش" التي تستهدف 20,000 من مشتركي صناديق المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كل ذلك بهدف تيسير المعاملات الالكترونية التي تستبدل المعاملات التقليدية في المتاجر ولتشجيع مزيد من المواطنين على البقاء في منازلهم كما نبهت الحكومة المصرية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي يهدد السلامة والصحة العامة."
وتتيح خدمات "فودافون كاش" بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق والدفع عبر الانترنت.
كما تتيح "فودافون" تطبيقها الرقمي "أنا فودافون" لتقديم منظومة خدمية العملاء بديلة للعملاء دون الحاجة للاتصال بمركز دعم العملاء أو التوجه للفروع والمتاجر.
تجدر الإشار إلى قيام فودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الاماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي و الاسماعيلية و الأقصر والمنيا و القليوبية و 15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الصحة تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.
وأكدت فودافون وقتها التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء وإجتياز هذا الظرف العصيب، من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.