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إجراءات جديدة وزيادة حدود المعاملات على فودافون كاش

رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية وحد تخزين الأموال في المحفظة بهدف دعم نظام المدفوعات الرقمية في مصر وفقاً للإجراءات التحفيزية للحكومة والبنك المركزي
تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
رئيس فودافون مصر
رئيس فودافون مصر
كشفت شركة "فودافون مصر"، عن عدد من الخدمات الجديدة من خلال محفظتها الالكترونية "فودافون كاش" حيث يمكن الأن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الالكتروني لأكثر من مليون عميل ذائم الاستخدام شهرياً.
تتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التي أعلنتها "فودافون" التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، ذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات
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الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

حماية المنافسة يحذر محتكري المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جميع الأطراف المعنية بقرار تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس. وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، نشرته الجريدة الرسمية اليوم، برقم 17 لسنة 2020، بتفعيل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "قانون حماية المنافسة"، والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

شريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول أقل من 37 ألف جنيه سنوياً

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
البنك-المركزى

المركزي يكشف طريقة حساب الفائدة على تأجيل القروض 6 أشهر

أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، كتابا دوريا يوضح كيفية حساب الفوائد على أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر وطرق سدادها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقرر البنك المركزي يوم 22 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر (إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك) مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
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الدفع-عبر-الموبايل

رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول والبنوك

قرر البنك المركزي اليوم السبت، رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا، وقال البنك في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن العملاء الذين خضعوا لإجراءات خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019، تم رفع حدود الدفع اليومي والشهري كالآتي:
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