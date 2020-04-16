الحكومة تقرر إيقاف وسائل النقل العام في شم النسيم

تحرير:هالة صقر ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م

مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة. وأضاف رئيس الوزراء، إن هناك توجيه من رئيس الوزراء لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، بالغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية .

وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم ردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة. إلى أن الفترة الماضية شهدت كثافات وهذا داع للقلق، موضحا أن الحكومة حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة كورونا. وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات