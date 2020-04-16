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الحكومة تقرر إيقاف وسائل النقل العام في شم النسيم

تحرير:هالة صقر ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة. وأضاف رئيس الوزراء، إن هناك توجيه من رئيس الوزراء لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، بالغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية .
وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم ردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة. إلى أن الفترة الماضية شهدت كثافات وهذا داع للقلق، موضحا أن الحكومة حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة كورونا. وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات
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طقس (3)

«أمطار ورياح وأتربة».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفه على مناطق متفرقة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا.
كورونا

بعد تعافيهم.. مغادرة 10 من مصابي كورونا عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، تعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وخروجهم من المدينة الجامعية بالمنصورة، لافتا إلى أنهم من مواطني محافظات مختلفة. وتقدم مكي بالشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبي في تأدية مهام عمله، وطالب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار “إلزم بيتك تحمي نفسك وأهلك وبلدك”.
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نعبر معا مرحلة فاصلة.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لجموع الشعب المصري، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
عمال التراحيل (.1) (3)

الوزراء ينفي صرف منحة العمالة غير المنتظمة من البنوك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحًا أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وأن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

حرق الجثامين والعلاج بلقاح الحصبة.. الحكومة تنفي 6 شائعات عن كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدداً من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر. وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى. وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الحكومة توضح حقيقة انهيار مئذنة مسجد أثري بالدرب الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، مُشددةً على أن كافة المساجد الأثرية بالمنطقة سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جارٍ حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
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