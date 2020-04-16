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85 مليار جنيه حصيلة بنكي مصر والأهلي بشهادات الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م
أموال الشهادات
أموال الشهادات
قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجل نحو 58 مليار جنيه في البنك الأهلي. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 307 ألف عميل. وطرح البنك الأهلي شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة يصرف العائد شهرياً، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة. ويتيح البنك للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
بينما أوضح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حصيلة الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد ببنك مصر ارتفعت إلى 27 مليار جنيه خلال 4 اسابيع من طرحها. وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ
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المهندس أيمن أميري

«اورنچ» تسابق الزمن لدعم الأطقم الطبية ومرضى كورونا

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

حماية المنافسة يحذر محتكري المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جميع الأطراف المعنية بقرار تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس. وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، نشرته الجريدة الرسمية اليوم، برقم 17 لسنة 2020، بتفعيل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "قانون حماية المنافسة"، والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

شريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول أقل من 37 ألف جنيه سنوياً

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
الكسندر-فرومان-رئيس-فودافون-مصر‎

إجراءات جديدة وزيادة حدود المعاملات على فودافون كاش

كشفت شركة "فودافون مصر"، عن عدد من الخدمات الجديدة من خلال محفظتها الالكترونية "فودافون كاش" حيث يمكن الأن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الالكتروني لأكثر من مليون عميل ذائم الاستخدام شهرياً.
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بنك مصر

اغلاق فرع بنك مصر البدرشين بعد ظهور حالات كورونا

قرر بنك مصر إغلاق فرع البدرشين لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد اكتشاف 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين موظفي الفرع، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء. وقال البنك إن إغلاق الفرع يأتي في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شانها الحفاظ على صحة جميع الأطراف، وتفعيلا لخطط استمرارية العمل من مواقع بديلة في ظل تلك الظروف الاستثنائية. وأضاف أنه يمكن لعملاء فرع البدرشين الكرام التوجه إلى فروع منيل شيحة، وأم المصريين، والعياط خلال فترة إغلاق الفرع.
دولارات

الدولار متسقر.. سجل 15.79 مقابل الجينه و15.69 للشراء

واصل متوسط سعر الدولار مسلسل الاستقرار أمام الجنيه ، حيث ظل عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، لليوم السابع عشر على التوالى بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى. وسجل أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء ببنك الكويت الوطنى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فى حين جاء ثانى أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبى حيث سجل لديه 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع. وكان آخر ارتفاع للدولار أمام الجنيه الأحد الموافق 22 مارس 2020، حيث ارتفعت العملة الخضراء قرشًا فى هذا اليوم أمام العملة المحلية.
تعاملات بنكية (3)

66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.
دولار

سعر الدولار اليوم 28 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم السبت، في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصري نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء.
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