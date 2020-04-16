85 مليار جنيه حصيلة بنكي مصر والأهلي بشهادات الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

أموال الشهادات

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجل نحو 58 مليار جنيه في البنك الأهلي. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 307 ألف عميل. وطرح البنك الأهلي شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة يصرف العائد شهرياً، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة. ويتيح البنك للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

بينما أوضح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حصيلة الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد ببنك مصر ارتفعت إلى 27 مليار جنيه خلال 4 اسابيع من طرحها. وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ

بينما أوضح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حصيلة الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد ببنك مصر ارتفعت إلى 27 مليار جنيه خلال 4 اسابيع من طرحها.



وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً.



ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.



ويتيح بنك مصر للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.



