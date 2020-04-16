الحكومة المغربية تطبق «الزواج عن بعد» بسبب كورونا

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م

الزواج

أطلقت الحكومة المغربية بوابة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها طلب الإذن بالزواج عن بعد، وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار وباء كورونا. وقال موقع "Le 360" المغربي إن الخدمة الجديدة ستمكن أي مواطن مغربي من "تقديم طلبات الإذن بالزواج دون التنقل إلى الإدارات، كما تشمل هذه الخدمة إلى جانب الزواج العادي إجراءات الزواج المختلط وفضاء خاصا بالعدول" وصرح بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بأن هذه الأخيرة وبتعاون مع مديرية التحديث التابعة لوزارة العدل سهرتا منذ حوالي سنة على إنجاز هذه المنصة الخاصة بطلب الإذن بالزواج طبقا لـ"سبوتنيك".

وأشار إلى أن هذه الخدمة لم يتم تعميمها بعد على سائر جهات ومدن المملكة، وهي تشمل فقط لحد الآن مدينتي الدار البيضاء وسلا. في سياق متصل، باشرت شركة طرام الرباط-سلا، اعتبارا من أمس الأربعاء، تركيب آلات توزيع المطهرات الكحولية المعقمة داخل مقطوراتها، وذلك في إطار إجراءات مكافحة وباء كورونا. ووفقا