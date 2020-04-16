العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة خطوط البترول

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

خط بترول

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بتكثيف نشاط الدوريات الأمنية خاصة الليلية؛ لتطبيق التواجد الشرطي الفعال، ومبدأ الردع العام وتحقيق أعلى معدلات الانضباط الأمني بالشارع المصري، إذ تبلغ لقوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة حال تواجدها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتي نقل بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط المواد البترولية بمنطقة الصف جنوب الجيزة.

القوة الأمنية تتبعت خط السير، وتمكنت من ضبط المذكورين وهم ثلاثة أشخاص (سائقان– تباع)، حال استقلالهم سيارتي نقل مُحمل عليهما كمية من المواد البترولية "سولار" تتراوح وزنها من 2000 إلى 4000 لتر. وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم المواد البترولية بحوزتهم عن طريق تركيب محبس على خط أنابيب البترول كائن بدائرة

القوة الأمنية تتبعت خط السير، وتمكنت من ضبط المذكورين وهم ثلاثة أشخاص (سائقان– تباع)، حال استقلالهم سيارتي نقل مُحمل عليهما كمية من المواد البترولية "سولار" تتراوح وزنها من 2000 إلى 4000 لتر.



وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم المواد البترولية بحوزتهم عن طريق تركيب محبس على خط أنابيب البترول كائن بدائرة مركز الصف بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص أخرين "جارى تحديدهم وضبطهم".



وأضاف المتهمون أنهم كانوا فى سبيلهم لتفريغ المواد البترولية المُستولى عليها داخل قطعة أرض كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "ملك أحد المتهمين"، والمُعدة لتخزين المواد البترولية تمهيداً للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن السيارتين المتحفظ عليهما ملك أحدهم.







