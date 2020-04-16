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الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م
كورونا
كورونا
أكدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، جدد تبون نداءه إلى الجميع، بتعبئة كل الإمكانات البشرية والمادية والمالية، من أجل المزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة تفشي فيروس كورونا". وأضاف الرئيس الجزائري أن "هذه الجهود ستظل ناقصة، مهما فعلوا، إذا استهان أي واحد بتدابير الوقاية، والحجر المنزلي،
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المسجد-الأقصى (1)

تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفلسطين، اليوم الخميس، إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفا في بيان له مساء اليوم، أنه قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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الحكومة المغربية تطبق «الزواج عن بعد» بسبب كورونا

أطلقت الحكومة المغربية بوابة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها طلب الإذن بالزواج عن بعد، وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار وباء كورونا. وقال موقع "Le 360" المغربي إن الخدمة الجديدة ستمكن أي مواطن مغربي من "تقديم طلبات الإذن بالزواج دون التنقل إلى الإدارات، كما تشمل هذه الخدمة إلى جانب الزواج العادي إجراءات الزواج المختلط وفضاء خاصا بالعدول" وصرح بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بأن هذه الأخيرة وبتعاون مع مديرية التحديث التابعة لوزارة العدل سهرتا منذ حوالي سنة على إنجاز هذه المنصة الخاصة بطلب الإذن بالزواج طبقا لـ"سبوتنيك".
الجامعة- العربية (2)

الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

طالبت جامعة الدول العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم خاصة الذين يعانون من الأمراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا انتشارا وتهديدا لشعوب الإنسانية، وحمّلت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة يوم "الأسير الفلسطيني"، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 128 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 128 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 227 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المغرب إلى 2251 حالة، لافتة إلى تسجيل 18 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة، في حين ألحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 9 آلاف و128 حالة.
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ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا. وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
كورونا والحجر الصحي (9)

551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
كورونا - إسرائيل

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».
حاملة-الطائرات-الفرنسية-شارل-ديجول

كورونا يُصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت الوزارة، إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديجول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس، مضيفة أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديجول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا.
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