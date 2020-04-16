الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م

كورونا

أكدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، جدد تبون نداءه إلى الجميع، بتعبئة كل الإمكانات البشرية والمادية والمالية، من أجل المزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة تفشي فيروس كورونا". وأضاف الرئيس الجزائري أن "هذه الجهود ستظل ناقصة، مهما فعلوا، إذا استهان أي واحد بتدابير الوقاية، والحجر المنزلي،