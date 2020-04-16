سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«اورنچ» تسابق الزمن لدعم الأطقم الطبية ومرضى كورونا

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
المهندس أيمن أميري نائب رئيس شركة اورانج للتكنولوجيا
المهندس أيمن أميري نائب رئيس شركة اورانج للتكنولوجيا
في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديراً لجهدهم الخارق. وكإشارة إضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للأطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في أنحاء
اقرأ المزيد
اموال

85 مليار جنيه حصيلة بنكي مصر والأهلي بشهادات الـ15%

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجل نحو 58 مليار جنيه في البنك الأهلي. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 307 ألف عميل. وطرح البنك الأهلي شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة يصرف العائد شهرياً، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة. ويتيح البنك للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

حماية المنافسة يحذر محتكري المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جميع الأطراف المعنية بقرار تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس. وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، نشرته الجريدة الرسمية اليوم، برقم 17 لسنة 2020، بتفعيل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "قانون حماية المنافسة"، والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

شريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول أقل من 37 ألف جنيه سنوياً

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
الكسندر-فرومان-رئيس-فودافون-مصر‎

إجراءات جديدة وزيادة حدود المعاملات على فودافون كاش

كشفت شركة "فودافون مصر"، عن عدد من الخدمات الجديدة من خلال محفظتها الالكترونية "فودافون كاش" حيث يمكن الأن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الالكتروني لأكثر من مليون عميل ذائم الاستخدام شهرياً.
اقرأ المزيد من الأخبار
المهندس أيمن أميري

اورنج تبتكر حلول لدعم الشبكات ومستشفيات الحجر الصحي

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
فرع-شركة-اورنج (1)

لأول مرة| اورنج تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

كانت شركة اورانج مصر من أوائل الشركات المتفاعلة مع أزمة كورونا باحترافية شديدة، وبدأت بتنفيذ تدابير وإجراءات احترازية لحماية موظفيها في المقام الأول، وبشكل لا يتعارض مع تقديم الخدمات للعملاء على أفضل وجه ممكن، واليوم قامت اورنج مصر باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لعقد جمعيتها العمومية من خلال الكونفرنس كول، وهو اجراء لأول مره يتم في في مصر؛ ويأتي بهدف خفض التجمعات في مكان واحد لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، وكانت أورانج أول ن أطلق شعار Stay Safe لتوعية العملاء بالبقاء في المنزل وتقليل الاختلاط.
اورانج (2)

اورنچ مصر تشارك مؤسسة "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي

أعلنت اورنج مصر عن مشاركتها في مبادرة "21 يوم" التي أطلقتها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان. وتساهم اورنچ مصر مع غيرها من المؤسسات في مبادرة "21 يوم" التي أطلقتها مؤسسة بهية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالتبرع المادي الذي يستهدف خفض مدة انتظار المرضي من النساء من 45 يوما إلى 21 يوما قبل عيد الأم علما بان قوائم الانتظار وصلت إلى حوالي 5300 حالة. وبهذه المناسبة عبرت هالة عبد الودود رئيس قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنج مصر عن فخرها بالمساهمة في واحدة من أهم المبادرات الإنسانية في عام 2020.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]