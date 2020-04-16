بعد تعافيهم.. مغادرة 10 من مصابي كورونا عزل الدقهلية

تحرير:هالة صقر ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، تعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وخروجهم من المدينة الجامعية بالمنصورة، لافتا إلى أنهم من مواطني محافظات مختلفة. وتقدم مكي بالشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبي في تأدية مهام عمله، وطالب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار “إلزم بيتك تحمي نفسك وأهلك وبلدك”.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار دعم مستشفيات صحة الدقهلية بمستلزمات مكافحة العدوى، مؤكدا أن ذلك في إطار حرص واهتمام مديرية الصحة بالدقهلية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 39