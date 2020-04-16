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الصحة: تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

تحرير:هالة صقر ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٨ م
هالة زايد
هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا
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طقس (3)

«أمطار ورياح وأتربة».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفه على مناطق متفرقة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.
كورونا

بعد تعافيهم.. مغادرة 10 من مصابي كورونا عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، تعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وخروجهم من المدينة الجامعية بالمنصورة، لافتا إلى أنهم من مواطني محافظات مختلفة. وتقدم مكي بالشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبي في تأدية مهام عمله، وطالب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار “إلزم بيتك تحمي نفسك وأهلك وبلدك”.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تقرر إيقاف وسائل النقل العام في شم النسيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة. وأضاف رئيس الوزراء، إن هناك توجيه من رئيس الوزراء لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، بالغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية .
الرئيس-السيسى

نعبر معا مرحلة فاصلة.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لجموع الشعب المصري، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
العالم يحارب كورونا

إيطاليا تسجل 4694 إصابة جديدة بكورونا و619 وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 4694 إصابة جديدة، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
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