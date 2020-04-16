رياضة

هل يرحل محمد النني عن بيشكتاش التركي؟

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢١ م
محمد النني
محمد النني
حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل، ووجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي. وسيكون هناك تغيير في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي. وأكد موقع "nethaber" التركي أن الألماني يأتي لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.
خاصة بعد تصريح المدير الفني عقب التعادل مع طرابوزن سبور "اعتقد أنه لن يكون معنا حتى نهاية الموسم". وينضم للقائمة بيدرو ريبوشو ظهير أيسر النسور، وعبدلاي ديابي والهولندي جيرمان لينس الذي أبدى رغبته بالعودة للعب في الدوري الهولندي، والمدافع التشيلي إنزو روكو والبرازيلي دوجلاس. ويأتي النني على رأس قائمة
اقرأ المزيد
دورى-ابطال-اوروبا

«يويفا» يبحث حلولا لاستكمال التشامبيونزليج

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة بطولة صغيرة مجمعة لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت فيه أن الكيان الحاكم لكرة القدم في أوروبا سيناقش عدة خطط خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة في الأسبوع المقبل، وسيكون على رأسها كيفية إنهاء موسم دوري أبطال أوروبا. وفتح ذلك الباب أمام فكرة إقامة دورة مجمعة صغيرة لإنهاء الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس، على أن تلعب المباريات المتبقية كإقصائية من جولة واحدة، بدون ذهاب وإياب.
شريف-عبدالفضيل

«المسلسلات حرام».. طعيمة والعدل يهاجمان عبد الفضيل

نشبت أزمة بين السيناريست المصري مدحت العدل والشاعر أمير طعيمة مع شريف عبدالفضيل لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا، ردا على تغريدة للأخير أثارت الجدل بعدما أكد أن عددا من نجوم الفن يتقاضون الملايين لإفساد الصيام في رمضان. ونشر نجم المنتخب المصري تغريدة على حسابه عبر "تويتر" من كواليس مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان والتي شهدت تكدسا كبيرا، حيث قال: "ملايين المصريين في الحظر في منازلهم بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك أبطالا في مدينة الإنتاج الإعلامي يضحون بحياتهم ويتقاضون ملايين الجنيهات من أجل إفساد صيامك".
خالد-الغندور (1)

الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام-حسن

حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور ردا على حسام حسن: لم تصنع تاريخ الزمالك

رد خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تصريحات حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق حول مسألة انضمامه للفريق الأبيض. وقال حسام حسن في حوار تليفزيوني أمس إنه وعد كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق بحصد بطولة الدوري في وقت كان الأخير لا يطمح إلا لحصد كأس مصر فقط، حسب قوله. وأكد الغندور عبر برنامج زملكاوي بقناة ناديه أن حسام حسن لم يصنع تاريخ الزمالك وحده. وأوضح: "حسام ساهم في تحقيق البطولات، لكن مع جيل ذهبي رائع أسعد الجماهير وانضم للزمالك والفريق فائز ببطولة كأس مصر وبالتالي ليس منطقيًا أن يطلب كمال درويش أن يفوز الفريق بالكأس فقط".
عماد-متعب

عماد متعب: البدري أول من تنبأ بتألقي

أكد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هو أول من تنبأ بتألقه، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج في الاستاد على إذاعة "نجوم إف إم"، قائلا: "البدري أول من تنبأ تألقي عندما كان عمري 16 عاما وأخذني من يدي وذهب بي إلى صالح سليم وقال له عماد سيصبح مهاجم صاحب شأن كبير". وواصل متعب، قائلا:"بداية علاقتي مع مانويل جوزيه كانت متوترة وفوجئت به يطردني من الملعب خلال أول تدريب لي وطلب مني خوض المران منفردا.. في ذلك الوقت لم اكن أعلم أنه يهتم بارتداء الجوارب وواقي الساق في التدريبات".
صلاح أمين - محمد إبراهيم

محمد إبراهيم: الاستقرار سبب تفوق الأهلي على الزمالك

يرى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن الاستقرار هو سبب تفوق الأهلي على الزمالك، في عدد البطولات، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2 "، قائلا:"عامل الاستقرار، هذا هو السبب الرئيسي في تفوق الأهلي، عندما استقر جيل 2000 في الزمالك حصل على عدة بطولات". وواصل حديثه:"الزمالك يتسم بالاستقرار في الوقت الحالي، في الفترة الماضية تغير عدد اللاعبين بشكل كبير، أضر الفريق أكثر مما نفعه، والفريق حاليا يؤدي بشكل جيد تحت قيادة باتريس كارتيرون بدليل فوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]