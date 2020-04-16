هل يرحل محمد النني عن بيشكتاش التركي؟

تحرير:أحمد سعيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢١ م

محمد النني

حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل، ووجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي. وسيكون هناك تغيير في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي. وأكد موقع "nethaber" التركي أن الألماني يأتي لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.

خاصة بعد تصريح المدير الفني عقب التعادل مع طرابوزن سبور "اعتقد أنه لن يكون معنا حتى نهاية الموسم". وينضم للقائمة بيدرو ريبوشو ظهير أيسر النسور، وعبدلاي ديابي والهولندي جيرمان لينس الذي أبدى رغبته بالعودة للعب في الدوري الهولندي، والمدافع التشيلي إنزو روكو والبرازيلي دوجلاس. ويأتي النني على رأس قائمة

خاصة بعد تصريح المدير الفني عقب التعادل مع طرابوزن سبور "اعتقد أنه لن يكون معنا حتى نهاية الموسم".



وينضم للقائمة بيدرو ريبوشو ظهير أيسر النسور، وعبدلاي ديابي والهولندي جيرمان لينس الذي أبدى رغبته بالعودة للعب في الدوري الهولندي، والمدافع التشيلي إنزو روكو والبرازيلي دوجلاس.



ويأتي النني على رأس قائمة اللاعبين المعارين الذي لن تُجدد عقودهم بسبب قيمة عقده العالية رغم محاولة المدرب الإبقاء عليه ضمن الفريق الموسم المقبل وتظل أكبر عقبة وفقا للتقرير.



ويعاني النني من مشاكل مع إدارة النادي بسبب التأخر في الحصول على راتبه، ما اضطره لرفض مبادرة خفض الأجور في النادي في وقت سابق.



وسبق أن رد المدير الفني على مستقبل المصري في الفريق وقال في تصريحات سابقة: "دعونا نبقيه في الفريق إذا كان هذا ممكنا".