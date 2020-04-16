بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م

رامز جلال

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: "ياسمين صبري، سيد عبد الحفيظ، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، طارق حامد، أشرف بن شرقي، ومنة عرفة". يذكر أن الفنان رامز جلال قد قدم في رمضان من العام الماضي، برنامجه الشهير الذي نال على إعجاب الكثير من المشاهدين،