«دعمًا للأطباء».. هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

هاني شاكر

طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية «الجيش الأبيض»، تقديرا لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، لمواجهته وباء فيروس كورونا المستجد. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ. ومن المقرر أن يبث حفل للفنان هاني شاكر الليلة في الساعة التاسعة مساء، بمناسبة عيد الربيع على القناة الخاصة بوزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، ضمن المباردة التي أطلقتها الوزارة بعنوان «خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك».

ويتضمن حفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، مجموعة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور مثل: «لسه بتسألي، نسيانك صعب، يا ريتك معايا، بحبك أنا، عليّ الضحكاية، كده برضه يا قمر، الله حسيبى عليك، أنا قلبي ليك». يذكر أن هاني شاكر طرح أغنية لدعم مصر في هذه الفترة الصعبة، بعنوان «ادعوا