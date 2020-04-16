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«دعمًا للأطباء».. هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
هاني شاكر
هاني شاكر
طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية «الجيش الأبيض»، تقديرا لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، لمواجهته وباء فيروس كورونا المستجد. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ. ومن المقرر أن يبث حفل للفنان هاني شاكر الليلة في الساعة التاسعة مساء، بمناسبة عيد الربيع على القناة الخاصة بوزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، ضمن المباردة التي أطلقتها الوزارة بعنوان «خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك».
ويتضمن حفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، مجموعة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور مثل: «لسه بتسألي، نسيانك صعب، يا ريتك معايا، بحبك أنا، عليّ الضحكاية، كده برضه يا قمر، الله حسيبى عليك، أنا قلبي ليك». يذكر أن هاني شاكر طرح أغنية لدعم مصر في هذه الفترة الصعبة، بعنوان «ادعوا
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أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
وزارة-الداخلية

الداخلية تهدي أغنية «هنا مصر» للجيش الأبيض

أهدت وزارة الداخلية الجيش الأبيض أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر"، من إنتاج قطاع العلاقات والإعلام لدعم جيش مصر الأبيض وقوات الشرطة أثناء فترة الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من رجال الشرطة لأطباء، وطاقم التمريض في دورهم البطولي الذي لا يقل عن دور رجال الشرطة في التصدي للإرهاب، وتبرز الأغنية مهمات رجال الشرطة ودورهم فى التصدى للإرهاب والجريمة وحماية الوطن والمواطنين، والتصدى لفيروس كورونا. الأغنية من كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج، وهبة مجدى، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
حميد الشاعرى

لأول مرة.. حميد الشاعري في حفل «أون لاين»

لا أحد يستطيع إنكار ما يمر به العالم من أزمات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولا نملك سوى البقاء بالمنزل لحماية أنفسنا ومساعدة الأطقم الطبية، ولأن طبيعة الإنسان تميل إلى الخروج والتنزه للترويح عن النفس، قررت وزارة الثقافة إطلاق مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل بدأت فاعلياتها منذ أسابيع قليلة، وتأثر الفنانون بهذه الفكرة كثيرا، الأمر الذي دفع حميد الشاعري إلى إحياء حفل غنائي لأول مرة على موقع "يوتيوب"، كمساعدة في هذه الأزمة، وتسلية الجمهور من جانب آخر، فهو نجم التسعينات اللامع.
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وزارة-الداخلية

الداخلية تهدي أغنية «هنا مصر» للجيش الأبيض

أهدت وزارة الداخلية الجيش الأبيض أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر"، من إنتاج قطاع العلاقات والإعلام لدعم جيش مصر الأبيض وقوات الشرطة أثناء فترة الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من رجال الشرطة لأطباء، وطاقم التمريض في دورهم البطولي الذي لا يقل عن دور رجال الشرطة في التصدي للإرهاب، وتبرز الأغنية مهمات رجال الشرطة ودورهم فى التصدى للإرهاب والجريمة وحماية الوطن والمواطنين، والتصدى لفيروس كورونا. الأغنية من كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج، وهبة مجدى، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
حميد الشاعرى

لأول مرة.. حميد الشاعري في حفل «أون لاين»

لا أحد يستطيع إنكار ما يمر به العالم من أزمات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولا نملك سوى البقاء بالمنزل لحماية أنفسنا ومساعدة الأطقم الطبية، ولأن طبيعة الإنسان تميل إلى الخروج والتنزه للترويح عن النفس، قررت وزارة الثقافة إطلاق مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل بدأت فاعلياتها منذ أسابيع قليلة، وتأثر الفنانون بهذه الفكرة كثيرا، الأمر الذي دفع حميد الشاعري إلى إحياء حفل غنائي لأول مرة على موقع "يوتيوب"، كمساعدة في هذه الأزمة، وتسلية الجمهور من جانب آخر، فهو نجم التسعينات اللامع.
هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي حفلا «أون لاين» في عيد الربيع

تحاول جميع الجهات المعنية نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزارة الثقافة تبذل قصارى جهدها، لتسلية الجمهور من جانب، والقضاء على الفيروس من جانب آخر، مطلقة مباردة بعنوان "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل أقيمت حفلات على القناة الخاصة بوزارة الثقافة على موقع "يوتيوب" لعمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار وأنغام، واستكمالا للفاعليات أعلنت الوزراة أن هاني شاكر سيغني في حفل الربيع، وذلك في يوم الخميس المقبل، في الساعة التاسعة مساء.
كورونا والحجر الصحي (15)

عصام كاريكا يعلن وفاة عمه بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلن المطرب والملحن عصام كاريكا عن وفاة عمه بإيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد وأمراض الشيخوخة. وكتب "كاريكا" على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا با إذن الله".
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