خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

تحرير:وكالات ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٥ م

كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.

ومع تسجيل 4618 شخصا إضافيا مصابين بالفيروس في غضون 24 ساعة، باتت المملكة المتحدة تسجل 103093 إصابة.ومساء، أعلنت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس "لثلاثة اسابيع على الأقل"، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون