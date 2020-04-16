«بسبب فتاة».. طالب يتخلص من صديقه في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م

جثة

«ومن الحب ما قتل».. مقولة تنطبق على جريمة شهدتها محافظة الإسكندرية، حيث أقدم طالب ثانوية عامة، في العقد الثاني من العمر على التخلص من صديقه طالب بدفعه من الأسانسير للتخلص منه، وذلك لمنافسته على حب فتاة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب، طالب في العقد الثاني من العمر، متأثرا بإصابته نتيجة سقوطه من أعلى تبين أنه من مصعد العقار عقب حضوره إحدى الدروس الخصوصية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين أن المدعو «عبد الرحمن.أ»، 18 عامًا، طالب، هو مرتكب الواقعة، تسبب في مصرع المجني عليه، ويدعى «عمرو.خ»، 17 عامًا، طالب بالثانوية العامة. وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وتبين دخول 4 من الشباب