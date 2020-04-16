الضربة القاتلة.. كواليس جريمة «ولاد العم» في إمبابة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

جثة

منذ فترة قصيرة، خضع شاب ثلاثيني لعملية جراحية دقيقة في المخ، خارت معها قواه بعض الشئ، تحسن بطئ في حالته الصحية فقد معه القدرة على مواجهة صعاب الحياة، وجاءت الطامة الكبرى بتجدد خلاف قديم بينه وبين جيرانه (شقيقان) استعانا بنجل عمهما، وقعت مشادة كلامية حادة، تراشق خلالها الطرفان بالألفاظ حتى تطورت الأمور إلى مشاجرة، اعتدى خلاله الثلاثة على الشاب المريض بالضرب، وأمسك أحدهم بحجرٍ مسددا ضربة قوية له أصابت رأسه ليفارق بعدها الحياة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي في المخ.

ما جرى سجلته أوراق التحقيق ودفتر محاضر قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، لدى تلقي العميد أحمد الحصي مأمور القسم إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم. وجه العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، بسرعة انتقال قوة من فرقة الشمال إلى محل الواقعة تنسيقا مع وحدة مباحث