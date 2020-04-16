جريمة

الضربة القاتلة.. كواليس جريمة «ولاد العم» في إمبابة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م
جثة
جثة
منذ فترة قصيرة، خضع شاب ثلاثيني لعملية جراحية دقيقة في المخ، خارت معها قواه بعض الشئ، تحسن بطئ في حالته الصحية فقد معه القدرة على مواجهة صعاب الحياة، وجاءت الطامة الكبرى بتجدد خلاف قديم بينه وبين جيرانه (شقيقان) استعانا بنجل عمهما، وقعت مشادة كلامية حادة، تراشق خلالها الطرفان بالألفاظ حتى تطورت الأمور إلى مشاجرة، اعتدى خلاله الثلاثة على الشاب المريض بالضرب، وأمسك أحدهم بحجرٍ مسددا ضربة قوية له أصابت رأسه ليفارق بعدها الحياة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي في المخ.
ما جرى سجلته أوراق التحقيق ودفتر محاضر قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، لدى تلقي العميد أحمد الحصي مأمور القسم إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم. وجه العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، بسرعة انتقال قوة من فرقة الشمال إلى محل الواقعة تنسيقا مع وحدة مباحث
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تعقيم منشآت المطارات 7

الداخلية تزود السجون ببوابات تعقيم (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد؛ لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية؛ اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية.
جثة-فتاة

«بسبب فتاة».. طالب يتخلص من صديقه في الإسكندرية

«ومن الحب ما قتل».. مقولة تنطبق على جريمة شهدتها محافظة الإسكندرية، حيث أقدم طالب ثانوية عامة، في العقد الثاني من العمر على التخلص من صديقه طالب بدفعه من الأسانسير للتخلص منه، وذلك لمنافسته على حب فتاة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب، طالب في العقد الثاني من العمر، متأثرا بإصابته نتيجة سقوطه من أعلى تبين أنه من مصعد العقار عقب حضوره إحدى الدروس الخصوصية.
السيطرة -على -تسريب -سولار -بخط -رئيسي

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة خطوط البترول

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بتكثيف نشاط الدوريات الأمنية خاصة الليلية؛ لتطبيق التواجد الشرطي الفعال، ومبدأ الردع العام وتحقيق أعلى معدلات الانضباط الأمني بالشارع المصري، إذ تبلغ لقوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة حال تواجدها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتي نقل بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط المواد البترولية بمنطقة الصف جنوب الجيزة.
تشكيل-عصابة

«احنا بوليس».. حيلة عصابة لسرقة رواد البنوك والبريد

3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المترددين على مكتاب البريد والبنوك والاستيلاء على أمواله بانتحال صفة رجال شرطة، اتخذوا محل إقامتهم بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمهم حتى اوقعهم بلا عجوز في قبضة الشرطة، إذ تقدم موظف بالمعاش مقيم بحلوان ببلاغ أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد، وبحوزته مظروف بداخله 18 ألف جنيه و3 دلايات ذهبية، اعترضته سيارة ملاكى، ترجل منها ثلاثة أشخاص، ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه.
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مخدر-الحشيش

الحشيش في التاكسي.. ليلة سقوط تاجر مخدرات بإمبابة

داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة إمبابة التابع لمديرية أمن الجيزة، والمطل على كورنيش النيل، يتابع المقدم محمد ربيع رئيس وحدة المباحث، خطة الانتشار الموضوعة من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء طارق مرزوق اتساقا مع خطة الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كرونا" المستجد" يتلقه اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية يخبره بنشاط أحد العناصر الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع بحثا عن الثراء السريع.
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كيف ترجم مدير مباحث التموين توجيهات مساعد الوزير؟

توجيهات واضحة أصدرها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى مساعديه وخاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والتصدي لمحتكري السلع الأساسية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية من خلال استغلال الظروف الراهنة، الأمر الذي ترجمه مدير مباحث التموين على أرض الواقع بضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بمركز كرداسة شمال المحافظة.
كمين-أمني

«بنراعي ربنا».. قصة شهامة ضابط وقت الحظر

السابعة مساء أمس السبت، بدت الأجواء هادئة بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين الراقي وسط محافظة الجيزة، اصطف عناصر الكمين المستحدث أمام الحواجز الحديدية يباشرون عملهم لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، صمت يطبق على الشارع الحيوي، اختفت السيارات وضوضاء آلات التنبيه وتراجعت حركة المارة بشكل شبه كامل تطبيقا للقرار.
جثة (3)

احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
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