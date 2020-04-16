أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

تحرير:التحرير ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، أما جنوب سيناء، يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

بيان بدرجات الحرارة غدا: القاهرة 14 26 الإسكندرية 12 22 مطروح 12 21 السلوم 11 20 بورسعيد 13 23 دمياط 13 25 الإسماعيلية 13 26 السويس 13 26 العريش 12 24 رفح 12 23 رأس سدر 16 26 نويبع 19 27 طابا 19 29 شرم الشيخ 20 28 الغردقة 20 29 مرسى علم 20 29 الفيوم 15 26 المنيا 16 27 أسيوط 16 27 سوهاج 18