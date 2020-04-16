«أمطار ورياح وأتربة».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:التحرير ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفه على مناطق متفرقة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

أما جنوب سيناء يكون الطقس معتدلا نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وبالنسبة حالة البحر المتوسط سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة البحر الأحمر سيكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة