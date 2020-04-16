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أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م
أحمد شيبة
أحمد شيبة
طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: الفنان إدوارد، ودياب، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. وتدور أحداث المسلسل في عام 1900، في حقبة ما قبل الـ 100 عام بحي الجمالية ويسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر. View this post on Instagram
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هاني-شاكر

«دعمًا للأطباء».. هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض

طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية «الجيش الأبيض»، تقديرا لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، لمواجهته وباء فيروس كورونا المستجد. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ. ومن المقرر أن يبث حفل للفنان هاني شاكر الليلة في الساعة التاسعة مساء، بمناسبة عيد الربيع على القناة الخاصة بوزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، ضمن المباردة التي أطلقتها الوزارة بعنوان «خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك».
وزارة-الداخلية

الداخلية تهدي أغنية «هنا مصر» للجيش الأبيض

أهدت وزارة الداخلية الجيش الأبيض أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر"، من إنتاج قطاع العلاقات والإعلام لدعم جيش مصر الأبيض وقوات الشرطة أثناء فترة الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من رجال الشرطة لأطباء، وطاقم التمريض في دورهم البطولي الذي لا يقل عن دور رجال الشرطة في التصدي للإرهاب، وتبرز الأغنية مهمات رجال الشرطة ودورهم فى التصدى للإرهاب والجريمة وحماية الوطن والمواطنين، والتصدى لفيروس كورونا. الأغنية من كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج، وهبة مجدى، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
حميد الشاعرى

لأول مرة.. حميد الشاعري في حفل «أون لاين»

لا أحد يستطيع إنكار ما يمر به العالم من أزمات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولا نملك سوى البقاء بالمنزل لحماية أنفسنا ومساعدة الأطقم الطبية، ولأن طبيعة الإنسان تميل إلى الخروج والتنزه للترويح عن النفس، قررت وزارة الثقافة إطلاق مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل بدأت فاعلياتها منذ أسابيع قليلة، وتأثر الفنانون بهذه الفكرة كثيرا، الأمر الذي دفع حميد الشاعري إلى إحياء حفل غنائي لأول مرة على موقع "يوتيوب"، كمساعدة في هذه الأزمة، وتسلية الجمهور من جانب آخر، فهو نجم التسعينات اللامع.
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يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
يوسف-الشريف (2)

طرح برومو مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، إذ تصدر الفنان يوسف الشريف، بعد طرح البرومو التشويقي بساعات، الترند على موقع تويتر. من جانيه، قدم الفنان محمد هنيدي التهنئة ليوسف الشريف على صفحته عبر تويتر، إذ كتب في تغريدة: «مبروك يا جو .. شابوه على كل ثانية في التريلر».
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
هانى-سرحان

«صراع الفتوات».. طرح برومو مسلسل «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، برومو مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية "حسن الجبالي"، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية "عزمي أبو شديد"، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى "ليل".
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