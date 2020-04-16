أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م

أحمد شيبة

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: الفنان إدوارد، ودياب، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. وتدور أحداث المسلسل في عام 1900، في حقبة ما قبل الـ 100 عام بحي الجمالية ويسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر. View this post on Instagram