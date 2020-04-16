جريمة

«دهان عجيب وكبسولة ذكية».. مداهمة مخزن أعشاب بالجيزة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
أعشاب طبية - أرشيفية
أعشاب طبية - أرشيفية
ضربة تموينية ناجحة وجهتها إدارة التموين بالجيزة تنسيقا مع حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، بمداهمة مخزن أعشاب وعطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات تموينية، وضبط كافة المنشآت المخالفة، إذ وردت معلومات أكدتها التحريات والمراقبة أن القائم على المخزن يقوم بتعبئة أعشاب مجهولة المصدر وطرحها للبيع في الأسواق كونها أدوية طبية بدون بيانات بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية، معرضا حياة المستهلكين للخطر.
عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه بقيادة سلمى محمد مدير إدارة الرقابة التجارية، ومها مصطفى مدير إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع مفتش التموين بالمديرية وضباط الشرطة بقطاع أكتوبر، وأمكن ضبط المدير المسؤول. بتفتيش المخزن عُثر على التالي: 200 ألف كبسولة معبأة أعشاب (مُعدة للبيع)، و100
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مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
جمارك- سفاجا (1)

إحباط تهريب بضائع وأجهزة طبية بـ1.2 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – ملابس جاهزة – أقمشة – كيماويات – أجهزة طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و 271 ألفا و961 جنيها.
السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (2)

ظواهر سلبية بالجملة..1041 قضية بالمترو والسكة الحديد

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
تعقيم منشآت المطارات 7

الداخلية تزود السجون ببوابات تعقيم (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد؛ لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية؛ اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية.
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كواليس إحباط احتكار مليون سرنجة و34 ألف قطعة طبية

توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمساعديه خاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل، والتصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال البعض لإقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات خلال الفترة الحالية.
سرقة-السيارات (3)

السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
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كيف ترجم مدير مباحث التموين توجيهات مساعد الوزير؟

توجيهات واضحة أصدرها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى مساعديه وخاصة مدير إدارة مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والتصدي لمحتكري السلع الأساسية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية من خلال استغلال الظروف الراهنة، الأمر الذي ترجمه مدير مباحث التموين على أرض الواقع بضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بمركز كرداسة شمال المحافظة.
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