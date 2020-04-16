«دهان عجيب وكبسولة ذكية».. مداهمة مخزن أعشاب بالجيزة
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
أعشاب طبية - أرشيفية
ضربة تموينية ناجحة وجهتها إدارة التموين بالجيزة تنسيقا مع حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، بمداهمة مخزن أعشاب وعطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات تموينية، وضبط كافة المنشآت المخالفة، إذ وردت معلومات أكدتها التحريات والمراقبة أن القائم على المخزن يقوم بتعبئة أعشاب مجهولة المصدر وطرحها للبيع في الأسواق كونها أدوية طبية بدون بيانات بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية، معرضا حياة المستهلكين للخطر.
عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه بقيادة سلمى محمد مدير إدارة الرقابة التجارية، ومها مصطفى مدير إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع مفتش التموين بالمديرية وضباط الشرطة بقطاع أكتوبر، وأمكن ضبط المدير المسؤول.
بتفتيش المخزن عُثر على التالي: 200 ألف كبسولة معبأة أعشاب (مُعدة للبيع)، و100
عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه بقيادة سلمى محمد مدير إدارة الرقابة التجارية، ومها مصطفى مدير إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع مفتش التموين بالمديرية وضباط الشرطة بقطاع أكتوبر، وأمكن ضبط المدير المسؤول.
بتفتيش المخزن عُثر على التالي: 200 ألف كبسولة معبأة أعشاب (مُعدة للبيع)، و100 ألف كبسولة فارغة تمهيدا لتعبئتها وطرحها للبيع، 2400 عبوة "الدهان العجيب"، 265 عبوة أعشاب لعلاج السكر، 345 عبوة أعشاب تخسيس، 500 عبوة "الكبسولة الذكية"، 20 كيلوجراما من الصمغ العربي، 320 كيلوجرام عسل.
وشملت المضبوطات 50 عبوة طلع نخل، 80 عبوة "بروبليس" صمغ نحل، 104 عبوات حبوب لقاح إضافة إلى 2000 عبوة تغليف واستيكر و3 آلاف عبوة فارغة أوزان مختلفة.