«دهان عجيب وكبسولة ذكية».. مداهمة مخزن أعشاب بالجيزة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م

أعشاب طبية - أرشيفية

ضربة تموينية ناجحة وجهتها إدارة التموين بالجيزة تنسيقا مع حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، بمداهمة مخزن أعشاب وعطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات تموينية، وضبط كافة المنشآت المخالفة، إذ وردت معلومات أكدتها التحريات والمراقبة أن القائم على المخزن يقوم بتعبئة أعشاب مجهولة المصدر وطرحها للبيع في الأسواق كونها أدوية طبية بدون بيانات بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية، معرضا حياة المستهلكين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه بقيادة سلمى محمد مدير إدارة الرقابة التجارية، ومها مصطفى مدير إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع مفتش التموين بالمديرية وضباط الشرطة بقطاع أكتوبر، وأمكن ضبط المدير المسؤول. بتفتيش المخزن عُثر على التالي: 200 ألف كبسولة معبأة أعشاب (مُعدة للبيع)، و100